新北水利志工表揚大會　感謝堅守崗位無私奉獻

▲新北大都會公園舉辦「新北市水利志工感恩會」。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府水利局今（22日）在新北大都會公園舉辦「新北市水利志工感恩會」活動，向水利志工及自願協助水利工作的里鄰長、市民志工們致敬，由副市長朱惕之表揚及頒發「防汛有功」、「珍愛濕地・環教先鋒」、「濕地守護『塭』暖永續」錦旗與「感謝狀」，感謝所有水利志工在疫情期間堅守崗位無私奉獻。

目前新北水利局志工隊共計有770名，更有許多自願協助水利工作的里鄰長及市民志工們，水利局今上午舉辦「新北市水利志工感恩會」感恩活動儀式「感恩有你再出發」，由副市長、貴賓及志工隊長們一同拉下活動布條，因應新汛期的來臨，感謝志工們過去的努力，並請所有志工夥伴在新汛期一同努力，共同守護新北水情。

▲朱惕之說，深以志工為榮，也向所有水利志工致敬。

朱惕之出席活動時表示，新北市首創「偵水志工」總共有21隊663名，主要任務是協助於發佈豪大雨預報時，迅速就近至當地易積淹水地點，進行預防性巡查、簡易排除道路側溝或洩水孔遭垃圾、雜物等堵塞情形，藉此加速排解水患問題，對幅員廣大的新北市來說無異是最有效、最及時的幫助。

「濕地珍水志工」有62名，辦理大漢溪濕地生態廊道的濕地導覽與環境教育宣導；「中港大排志工」有45名，辦理新莊區中港大排、塭仔底濕地生態公園及願景館環境維護及導覽、解說任務，提供民眾認識水利建設成果，並推廣使用水利設施及場地。朱惕之說，新北水利工作推動成功，可以說是全體志工在幕後默默無私的付出和貢獻所致，他深以志工為榮，也向所有水利志工致敬「謝謝你們，有你真好」。

▲邀請周邊學校、社團共襄盛舉，還有「小丑表演」及「泡泡秀表演」。

水利局長宋德仁表示，活動特別邀請周邊學校、社團進行多元化的演出及共襄盛舉，展現年輕學子的熱情與活力，還有「小丑表演」及「泡泡秀表演」洋溢歡樂氣氛、熱鬧精彩不間斷，並且結合「防汛工程廉潔」主題，設置廉政闖關遊戲攤位，讓水利志工及家人一起同樂。

另外，活動會場緊鄰「熊猴森樂園」，是全台最大共融全齡堤坡樂園，由台灣生態動物意象及森林派對嘉年華為設計理念，結合遊具及堤坡地景，31座溜滑梯及100組的遊具設施充滿趣味及具挑戰刺激性，適合全家大小，玩到不想回家，讓水利志工們留下了難忘的回憶。