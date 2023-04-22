誓洗刷「一級戰區」污名　王惠美：不要讓媽祖哭哭唷

▲大甲媽祖繞境彰化縣長王惠美扶轎。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮進香隊伍，今年信眾大爆滿，今(22)日下午4點40分，鑾轎比表定時間晚了4小時，董事長顏清標現身親自扶轎，交接給縣長王惠美，王表示，在這邊還是拜託所有角頭、廟宇互相配合，洗刷過去民眾對大甲媽行經彰化就會武打的印象，相信媽祖會把握所有信眾，不要讓媽祖哭哭唷。

▲彰化縣長王惠美與網紅小貝及其家人合影。（圖／記者唐詠絮翻攝）

大甲媽祖鑾轎還沒抵達彰化時，市區已經擠滿許多進香信眾，沿路也有店家及信眾設點心站，彰化縣政府在中山路三段設香案，等待媽祖鑾轎進入，網紅小貝也帶著父母到現場體驗進香之旅，開心與縣長王惠美相見歡。鑾轎約下午 4點40分進入彰化，彰化分局在大度橋與烏日分局完成交接。

雖然鑾轎晚了4個小時進彰化，整條中山路滿滿都是信眾，王惠美表示，感謝媽祖保佑讓我們平安度過疫情，今年特別祈求媽祖，保佑我們彰化中小企業度過低潮，兩岸和平，也拜託媽祖保佑基層士農工商經濟繁榮，他相信這也是所有鄉親的期待。

王惠美表示，按照今天的腳程來看，鑾轎預計要到深夜12點才會進入民生地下道，在這邊還是拜託所有角頭、廟宇互相配合，能夠讓我們的鑾轎平平安安迅速地的通過民生地下道，洗刷過去民眾對大甲媽行經彰化就會武打的印象，相信媽祖會把握所有信眾，不要讓媽祖哭哭唷。