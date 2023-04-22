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與于美人開講　郭台銘不怕民進黨：高虹安都沒被打死我是他師父

▲▼「郭台銘有話對你說」座談會，于美人、朱學恆。（圖／記者陳凱力攝）

▲郭台銘在竹北「攻城獅」籃球訓練場舉行「郭台銘有話對你說」座談會。　（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

鴻海集團創辦人郭台銘今天晚上將在新竹縣竹北市舉辦首場「郭台銘有話對你說」座談會，知名主持人于美人、時事評論員朱學恒會上一起開講，倆人以「和平、戰爭」作為主題，宣講台灣應致力於和平這條路，郭台銘也認為台灣應提升科技經濟，成為亞洲科技島，來做為合平的籌碼。

于美人以「和平」為主軸作為開場與串聯，她說自己這次的參選，喜歡用「選舉」而不是「選戰」，因為自己不喜歡戰爭。同時讚賞前總統馬英九，稱馬先生此次到對岸的參訪，是為最勇敢的一次，即使「和平」只有多一天，那也是珍貴的「和平」。于美人以母親的身分說，自己不喜歡戰爭，人與人相處彼此尊重，她說，自己為會了孩子戰爭、會為了朋友戰爭，但不會為了政治操弄而戰。

▲▼「郭台銘有話對你說」座談會，于美人、朱學恆。（圖／記者陳凱力攝）

▲于美人以和平做開場與主軸，向民眾講述自己不懼戰不引戰的立場。

朱學恒同樣以和平為主題，引述柏拉圖《理想國》 中的一句「拒絕參與統治的人，會被更糟糕的人統治」來宣講「戰爭與和平」。朱學恒以兵役問題開嗆，自己扎扎實實當了一年十個月的兵，本以為下一代已經不用再面對「戰爭」，不需要當兵，沒想到因為政治的紊亂，讓下一代要為政客上戰場。他以林昶佐為例，諷刺林曾說，「若像烏克蘭有戰爭，自己一定勇敢戰到底」，但實際上林昶佐根本沒當過兵。朱學恒嘲諷「連六塊肌都練出來了，卻不能當兵」。

▲▼「郭台銘有話對你說」座談會，于美人、朱學恆。（圖／記者陳凱力攝）▲▼郭台銘認為台灣應以科技經濟優勢，提升價值，作為和平的手段。

▲▼「郭台銘有話對你說」座談會，于美人、朱學恆。（圖／記者陳凱力攝）

面對現場民眾提問，郭台銘一一回應，「如果最後國民黨徵召的不是自己」，他保證盡最大的努力去支持對方。「擔不擔心參選了以後被民進黨挖出祖宗36代」，郭則點名今日未到場的高虹安，開玩笑說高故意藉口不來，若問政治攻擊，可參考高虹安，有人告訴他，郭會受到比高虹安更多倍的攻擊，但他不怕，因為自己是高虹安的師父，高虹安都沒被打死，自己更不怕會打死。

郭說，與朱立倫只見過一次面，對方曾說有不能輸的壓力，所以推出一個最強的候選人，應該是大家的共識，遊戲規則在這裡，贏了，就出來為大家服務，如果輸了…應該機會很小，但是自己也會支持對方。

▲▼「郭台銘有話對你說」座談會，于美人、朱學恆。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼新竹縣前副議長張幸源(紅衣)與科技大老宣明智(黃衣)到場支持。

▲▼「郭台銘有話對你說」座談會，于美人、朱學恆。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼「郭台銘有話對你說」座談會，于美人、朱學恆。（圖／記者陳凱力攝）

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