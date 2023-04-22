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基隆市府表揚績優童軍　謝國樑期勉力善精神關懷社會

▲基隆市府表揚績優童軍 謝國樑期勉力行童軍善行精神。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆市長謝國樑表揚績優童軍。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市童軍會昨（21日）在市府禮堂舉辦童軍表揚大會，表彰優異的童軍團、童軍服務員及優秀童軍們，市長謝國樑以基隆市童軍會會長身分親臨現場，頒發基隆市童軍會理事長張淵翔當選證書和總幹事江忠僑聘書，謝國樑期勉齊為童軍運動貢獻心力，力行童軍善行精神關懷社會。

21日表揚大會表彰基隆市榮獲童軍總會評選為全國績優童軍團、本市績優童軍團及個人獎項，謝國樑期許童軍夥伴，持續落實「日行一善」理念，通過智慧和毅力解決各項難題，用實際行動關懷社會，發揮童軍善行精神幫助更多人。

此次表揚大會表揚對象，計有榮獲全國績優童軍團殊榮的基隆市童軍第26團、中山高中童軍團及鄉野複式團；獲得基隆市績優童軍團包括建德國中童軍團、天翔複式童軍團、佛光極樂團、武崙國中童軍團及正濱國中童軍團。

▲基隆市府表揚績優童軍 謝國樑期勉力行童軍善行精神。（圖／記者郭世賢翻攝）

教育處長劉美蘭感謝所有參與此次童軍表揚大會的人員，特別是各童軍團的服務員和家長的支持，更是童軍運動推廣成功關鍵，教育處在未來將繼續與基隆市童軍會合作，經由童軍活動為年輕人培養良好的品德。

新任基隆市童軍會理事長、民政處長張淵翔表示，基隆市童軍會未來將會結合公私部門資源，經由基隆市童軍會舉辦童軍活動，培養學校學生及社區童軍成員，具有世界公民熱忱服務特質，發揮「誠實、助人、合作、友善」童軍精神。基隆市童軍今年組隊參加台琉盃帆船賽，還將組團到韓國參加四年一次的世界大露營，感受世界童軍發展脈動與溫暖。

▲基隆市府表揚績優童軍 謝國樑期勉力行童軍善行精神。（圖／記者郭世賢翻攝）

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