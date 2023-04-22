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社會 社會焦點 保障人權

超美「妹妹」日夜關心…阿北破防奔銀行　她看對話秒報警

記者吳世龍、黃資真／高雄報導

高雄1名50歲柯姓男子日前在網路上認識1名軟萌「妹妹」，這名妹妹稱參加「賭石直播」可一夜致富，而柯前往銀行匯款時，細心行員發現帳戶根本不姓柯，立即報警，警方到場後費盡口舌阻止柯男，才保住柯男的錢。

▲▼ 高雄1名50歲柯姓男子遭「妹妹」欺騙，險些落入詐騙陷阱。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄1名男子遭「妹妹」欺騙，險些落入詐騙陷阱。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

鳳山分局五甲派出所21日下午1時許，接獲銀行疑似詐騙通報，警員到場了解，得知柯男3個月前透過網路交友認識一名「妹妹」，對方利用每天噓寒問暖，宣稱有「賭石」管道，參與可能一夜致富，並提供「賭石直播」的網址給柯男觀看，還洗腦柯男快點投資。

▲▼ 高雄1名50歲柯姓男子遭「妹妹」欺騙，險些落入詐騙陷阱。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼ 「妹妹」長達3個月的噓寒問暖，突破柯男心房。

▲▼ 高雄1名50歲柯姓男子遭「妹妹」欺騙，險些落入詐騙陷阱。（圖／記者吳世龍翻攝）

而「賭石」意指翡翠在開採出來時，有一層風化皮包裹著形成原石，無法知道其內的好壞，須切割後才能知道翡翠的質量，也吸引想以小博大的民眾參與購買原石。

柯男在銀行準備匯款新台幣5280元時，向行員表示匯款帳戶持有人是自己的「妹妹」，但行員發現該帳戶持有人的姓氏非姓「柯」，徐問柯男是否方便查看其手機時，發現對方大頭貼是名超級辣妹，而且對話內容都是簡體字，機警行員覺得不對勁，立刻報警處理。

▲▼ 高雄1名50歲柯姓男子遭「妹妹」欺騙，險些落入詐騙陷阱。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲「妹妹」大頭貼照看起來為年輕女子。

員警到場後向柯男告知，「賭石」手法「篤實」為投資詐騙方式，並查詢其與匯款之帳戶已於165系統遭通報警示3次，勸切勿匯款以免金錢損失無法取回，柯男這才從美夢中驚醒。

鳳山分局呼籲，來路不明的投資訊息標榜保證獲利、穩賺不賠都可能是詐騙，應即提高警覺避免落入詐騙陷阱！如遇有疑似詐騙情形，可撥打165專線或110諮詢。

▲▼ 高雄1名50歲柯姓男子遭「妹妹」欺騙，險些落入詐騙陷阱。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲行員發現柯男後續聯絡對象都打簡體字，驚覺有詐報警。

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