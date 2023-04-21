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雞蛋放冰箱「蛋尖朝上or朝下」吵翻！專家曝保存關鍵

▲▼蛋價,缺蛋,蛋荒,蛋商,雞蛋,物價,通膨,洗選蛋,禽流感,消費者物價指數,CPI。（圖／記者李毓康攝）

▲雞蛋該如何保存，讓許多民眾感到困擾，深怕放一下就變質、壞掉。（示意圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

近日缺蛋問題緩解，許多民眾開始能夠買得到蛋，而該如何保存總是讓人感到困擾。對此，台大生物產業傳播暨發展學系講師洪泰雄分享，有許多人對保存雞蛋時「蛋尖朝上還朝下」爭論不休，但其實這2種方式都可以，最重要的是只要存放在適當的條件下，就能延長保質期。

洪泰雄在臉書粉專「洪泰雄營養教育」分享，雞蛋的保存方式十分多樣，是否要放入冰箱，取決於打算保存多久，若是想在幾天、一周內全部吃光，就可以放在乾燥、陰涼且通風的室溫環境保存。

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▲飯店房間示意圖,遙控器,電視,冰箱,MINI BAR,衛浴,洗臉檯,浴缸,蓮蓬頭,玻璃杯,茶,咖啡,電話,電源開關,枕頭,枕套,門鎖,指示牌,房卡,櫥櫃,插座。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲洪泰雄表示，如果想要延長保存期限，可以放在冰箱當中，最好是用原包裝、密封袋裝好，避免沾染其他食物的氣味。（示意圖／記者彭懷玉攝）

洪泰雄說，若想要延長保存期限，可以放在冰箱當中，且用原包裝、密封袋裝好，防止吸收其他食物的氣味。至於雞蛋的蛋尖要朝上或朝下保存，其實都可以。

洪泰雄提到，有些人認為，蛋尖朝下的話，可以讓胚芽囊中的空氣囊位於上方、不接觸到蛋黃，進而減少空氣與蛋黃的接觸，保持蛋黃新鮮。另一派的蛋尖朝上則認為，圓端朝下可以防止蛋黃中的蛋白質接觸蛋殼，減少細菌滋生的風險，且放置起來較為穩固、不太容易滾動。

洪泰雄則表示，其實這兩種方式都能使用，沒有正確的答案，且無論是用哪種方式保存，只要放在適當的條件下，就能有效延長保質期。

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