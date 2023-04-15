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彰化路口驚見「一堆蛋販賣」遭罵囤蛋　老闆說話了

▲▼彰化路口驚見「一堆蛋販賣」遭罵囤蛋　老闆說話了。（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲網友在彰化路口看到蛋品專賣店有一堆蛋，引起網友討論。（圖／翻攝爆廢公社二館）

記者鄒鎮宇／綜合報導

為解決缺蛋危機，農委會從多國採購進口雞蛋，優先在超商超市與量販店等通路上架，順利讓蛋價慢慢下降。彰化一間蛋品專賣店將許多蛋放在路口賣，被網友發現後PO網，部分網友大罵老闆囤蛋，但老闆卻覺得委屈，坦言本來就有跟固定農場配合，且蛋絕對都是新鮮的。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」以「老闆！很難賣厚」為題PO出一張照片；照片顯示，位於路口的店面上方以紅布標榜「生鮮雞蛋、蛋品專賣店」，而店門口擺著至少7籃雞蛋，店內更多層雞蛋待賣。

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▲▼彰化路口驚見「一堆蛋販賣」遭罵囤蛋　老闆說話了。（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲原PO全文如上。（圖／翻攝爆廢公社二館）

網友看完紛紛留言，「請問為什麼知道他們囤蛋？」「老闆祝你剩蛋快樂」、「我昨天還買82，上面標76便宜耶」、「老闆心裡苦，但是老闆不說」、「下面都是空箱，還帶風向」、「貪心錢，蛋不易保存，天熱應該容易壞掉吧」、「因為價格關係才賣不出去吧！大家都去全聯買68元的蛋」。

也有人說，「台灣又不缺蛋，目前缺的是便宜的蛋」、「這家本來就在賣雞蛋的啊」、「下層蛋籃都空籃了還囤蛋」、「他們是蛋行，這量有很多嗎？人家也辛苦人吧」、「這家還沒暴發之前就一直有在賣了好嗎，而且才7箱籃 以前都十幾二十籃，一個白痴帶風向 一堆低能在那邊跟風什麼」、

▲▼彰化路口驚見「一堆蛋販賣」遭罵囤蛋　老闆說話了。（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲▼有網友認為老闆囤蛋，也有網友認為蛋鋪有大量存貨是正常的。（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲▼彰化路口驚見「一堆蛋販賣」遭罵囤蛋　老闆說話了。（圖／翻攝爆廢公社二館）

部分網友質疑原PO使用過去的照片帶風向，原PO也將手機內拍照的紀錄PO出；資料顯示，該張照片是13日下午5時24分於彰化縣溪湖鎮員鹿路三段拍攝，證實並非假訊息。

據《東森新聞》報導，老闆表示，他們有跟固定的農場進貨，每次拿蛋會抓兩天的庫存，因此店內才會擺放大量的蛋，但目前若有其他人先去合作的雞場高價搶蛋，他恐怕也拿不到蛋；此外，他販售時都會現場打一顆蛋給客人看，證明蛋是新鮮的，「我們這不是便宜蛋，現在都缺蛋了，還有蛋可以放那麼久？我也是覺得蠻奇怪的」。

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