網友製哏圖諷陳吉仲「5次哭哭」　本尊自曝愛哭原因

▲主持人黃光芹（左）協助農委會陳吉仲（右）調整坐姿，緩解腳傷不適。（圖／震傳媒「新聞不芹菜」提供）

記者楊惠琪／台北報導

近來蛋荒、豬價飆漲等議題不斷延燒，農委會即將升格成農業部，才剛動完膝蓋手術的農委會主委陳吉仲今（19）日接受網路節目《新聞不芹菜》專訪，談到日前再度淚灑立院，被網友製作哏圖嘲諷，盤點5次公開落淚原因，他說：只能說自己感情太豐富，對農業太投入。

陳吉仲近日都沒有公開行程，今接受媒體人黃光芹專訪才自曝，前幾天剛動完兩腿膝蓋手術，還沒拆線就來上節目，專訪過程還因為術後不適，數度調整身體坐姿，吃力完成訪問。

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立法院司法及法制委員會日前初審通過「農業部組織法草案」，農委會可望在這個會期順利升格成農業部。黃光芹在專訪一開始就問陳吉仲，是否會擔任首任的農業部部長？

陳吉仲表示，農委會升格成農業部，是1988年520農民運動七大訴求之一，當年他就讀大三，也參與運動，歷經35年總算推動成功，希望未來農業部可以幫助更多農民與消費者，能夠讓農業部升格，比誰當部長來得重要，自己本來就不是政治世家，只要未來離開，政策能被留用，就代表自己是成功的。

黃光芹進一步詢問，明年總統大選，陳吉仲個人對選情是否會有加分效果？陳吉仲說，把主委分內該做的事情做好，就是最好的加分方式。

針對日前因農業部升格，陳吉仲再度公開落淚，有網友製作哏圖嘲諷，陳吉仲說，當天在立院落淚是因為感觸良多，從參與農民運動的大三生，到見證農業部升格，內心很激動，還說自己「感情非常豐富，對農業太投入」，之前去台東勘災，看到蕉農辛苦耕種卻因颱風化為烏有，當時他內心也在哭泣。



▲網友製哏圖諷陳吉仲。（圖／翻攝自Facebook／台灣網路關係圖協會）