肅靜迴避！大甲媽遶境「執事牌」變一卡通　香客快收藏

▲一卡通發行《天上聖母》、《肅靜》、《迴避》3款鎮瀾宮執事牌造型卡。（圖／翻攝自一卡通官網）

記者洪菱鞠／台北報導

為期9天8夜的大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，將於今（21日）晚間11時5分正式起駕，眾多信徒已經準備好跟著媽祖的腳步展開朝聖之旅，業者也搶搭一年一度的盛會大推祈福週邊及各式各樣文創紀念商品，例如常見遶境出巡隊伍手上拿的「執事牌」，變身為造型一卡通，日常生活不管是搭車或買東西，彷彿隨時能感受到媽祖的恩澤護佑。

大甲媽起駕在即，相關商品熱度也跟著直線飆升，尤其限定周邊商品是不少人的搶購重點，例如持續5年與大甲鎮瀾宮合作的一卡通，今年再次發揮創意，配合繞境製作木質的「執事牌」，一口氣發行《天上聖母》、《肅靜》、《迴避》3款鎮瀾宮執事牌造型卡，特別比照執事牌選用木頭材質製作，無論文字或雕花均高度還原大甲媽起駕出巡時執事牌，實用又吸睛，不是信徒也會想入手。

執事牌是民間信仰神明出巡為了凸顯神威的排場，每年大甲鎮瀾宮媽祖出巡遶境時，會有三十六執事隊手持執事牌及十八般兵器負責開路，是大甲媽出巡非常重要的儀仗器物，也是能感受到大甲媽威儀庇佑的神物。此次除了發行三款造型一卡通，還推出限量「執事牌」精裝組合套卡，專屬精美包裝附上陳列展示架，目前於蝦皮商城、實體通路7-ELEVEN ibon、全家 FarmiPort開放預購中，4月21日起鎮瀾宮附近的鎮瀾買足商店也會有部分現貨供應，數量有限，有興趣的信眾可把握收藏機會。

大甲鎮瀾宮線上商城於蝦皮購物推出「全台瘋媽祖遶境有Buy有保庇」活動，包含萬用束口包、手機防水包、涼感巾、防潑水進香旗套等遶境香客必備品，祈福週邊及線上代拜服務最低3折起，沒有機會參加實體遶境的用戶，也能透過鎮瀾宮線上供燈 蠟燭祈福服務、鎮瀾宮 升遷考運祈福代燒金紙，下單向媽祖祈福。

▲大甲媽繞境，東森購物網推出祈福週邊2折起，讓香客一站購足。

東森購物網也集結香客熱搜品類，包括遮陽帽、防曬袖套、舒適好鞋、防水後背、開運擺飾等祭出祈福2折起，一站購足為遶境做好萬全準備，同時推出獨家特談的大甲媽聯名手鍊、招財黃金墜子，以及「好運媽祖鈦鍺項鍊x好神BoBi遠紅外線貼布」、「五吉媽祖鈦鍺項鍊/手環組」等限定組，購買配件、珠寶、宗教指定商品，單筆不限金額下單再抽好禮。