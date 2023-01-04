民法新制成年下修　滿18歲即可註冊一卡通用LINE轉帳

▲只要滿18歲，即日起可自行申請一卡通MONEY電子支付帳戶。（圖／一卡通公司提供）

記者陳依旻、隋昊志／綜合報導

從今年元月1日起，《民法》成年年齡下修至18歲，許多過去有年齡限制的行為與權利都隨之開放，一卡通公司今（4）日宣布，即日起同步開放18歲以上成年民眾自主完成註冊一卡通MONEY電子支付帳戶。

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▲只要滿18歲，即日起可自行申請一卡通MONEY電子支付帳戶。（圖／一卡通公司提供）

一卡通公司表示，一卡通MONEY已累積達43萬個使用據點，涵蓋各式生活場景並滿足日常消費與繳費所需，用戶數多達535萬，也能透過LINE社群輕鬆互相轉帳非常方便。為了配合《民法》新制，一卡通MONEY電子支付帳戶即日起開放18歲以上成年民眾自主完成註冊，無須再經過法定代理人同意手續，就能申辦一卡通MONEY，使用電子支付多元且便利服務。

一卡通公司也特別提醒，剛滿成年的學生或新鮮人，務必妥善保管個人資料，不要輕易將手機門號、身分證明文件、銀行帳戶帳號等個資提供他人，若是有任何疑慮，可撥打165反詐騙專線求證詢問。若用戶不幸遭遇詐騙，應立即向警方報案，一卡通公司也將依法配合檢警調機關，儘速提供偵辦需要相關資料，保護用戶權益。