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鐵道迷必收！台鐵推EMU3000型立體造型一卡通　1／9開搶

▲▼台鐵推EMU3000型立體造型一卡通。（圖／台鐵）

▲台鐵推EMU3000型立體造型一卡通。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵繼推出「EMU900型立體造型一卡通」及「台鐵排骨便當造型一卡通」，皆造成秒殺搶購後，為慶祝EMU3000型美學城際列車營運周年，台鐵再度與一卡通公司合作推出「EMU3000型立體造型一卡通」，1月9日起在台鐵夢工場銷售據點和網路商店開賣，每組499元，每人每次限購2組。

台鐵引進最美城際列車「EMU3000型新自強號」投入營運屆滿1周年，台鐵今(1/7)宣布，將與一卡通公司合作推出「EMU3000型立體造型一卡通」鐵路商品，勾勒出EMU3000型黑白極簡的設計，商品車頭加入LED燈設計，嗶卡搭車、消費付款或儲值時，車頭 LED 燈將亮起。

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▲▼台鐵推EMU3000型立體造型一卡通。（圖／台鐵）

▲▼台鐵推EMU3000型立體造型一卡通。（圖／台鐵）

▲▼台鐵推EMU3000型立體造型一卡通。（圖／台鐵）

台鐵過往曾推出「EMU900型立體造型一卡通」及「台鐵排骨便當造型一卡通」，屢屢造成秒殺，「EMU3000型立體造型一卡通」預估也將掀起搶購熱潮。

根據規劃，台鐵夢工場等相關實體銷售據點預計1月9日上午10時開賣，商品售完為止；台鐵夢工場網路商店也將同步於1月9日上午10時開賣，每組售價499元，每筆訂單限購2組，單筆訂單消費滿 2,500 元享免付運費優惠。

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