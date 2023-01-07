鐵道迷必收！台鐵推EMU3000型立體造型一卡通　1／9開搶

▲台鐵推EMU3000型立體造型一卡通。（圖／台鐵）
記者李姿慧／台北報導
台鐵繼推出「EMU900型立體造型一卡通」及「台鐵排骨便當造型一卡通」，皆造成秒殺搶購後，為慶祝EMU3000型美學城際列車營運周年，台鐵再度與一卡通公司合作推出「EMU3000型立體造型一卡通」，1月9日起在台鐵夢工場銷售據點和網路商店開賣，每組499元，每人每次限購2組。
台鐵引進最美城際列車「EMU3000型新自強號」投入營運屆滿1周年，台鐵今(1/7)宣布，將與一卡通公司合作推出「EMU3000型立體造型一卡通」鐵路商品，勾勒出EMU3000型黑白極簡的設計，商品車頭加入LED燈設計，嗶卡搭車、消費付款或儲值時，車頭 LED 燈將亮起。
▲▼台鐵推EMU3000型立體造型一卡通。（圖／台鐵）
台鐵過往曾推出「EMU900型立體造型一卡通」及「台鐵排骨便當造型一卡通」，屢屢造成秒殺，「EMU3000型立體造型一卡通」預估也將掀起搶購熱潮。
根據規劃，台鐵夢工場等相關實體銷售據點預計1月9日上午10時開賣，商品售完為止；台鐵夢工場網路商店也將同步於1月9日上午10時開賣，每組售價499元，每筆訂單限購2組，單筆訂單消費滿 2,500 元享免付運費優惠。
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