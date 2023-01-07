鐵道迷必收！台鐵推EMU3000型立體造型一卡通　1／9開搶

搭火車應該要注意自己的音量和行為，盡量不要造成他人困擾，但最頭痛的事，反而是來自別人的干擾！就有網友日前搭車時，聽到車廂內響起車長廣播，內容1句話讓他驚呆，「第一次聽到火車內廣播說『講話大聲吵到別人，是很沒水準的』」，忍不住發文大讚，「就是要這麼直接」。