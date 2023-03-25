大甲媽祖過火有保庇新光人壽「包」好運　九天八夜遶境60週年花車一路伴

▲新光人壽與大甲鎮瀾宮聯名設計「媽祖開運旅行包」，由新光人壽總經理黃敏義（左5）與大甲鎮瀾宮董事長顏清標（右5）主祭，將開運旅行包在媽祖座前過火。新光人壽資深副總經理劉信成（左4）與大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（右4）也一同參與過火儀式，希望能為民眾加持保庇，傳遞祝福和好運。（圖／大甲鎮瀾宮提供，以下同）

圖、文／大甲鎮瀾宮提供

一年一度大甲媽祖遶境活動將至，新光金控（2888）暨子公司新光人壽去年推出「媽祖開運風扇」深獲好評，今年再度與大甲鎮瀾宮合作，聯名設計「媽祖開運旅行包」，並於3/23（四）由新光人壽總經理黃敏義與大甲鎮瀾宮董事長顏清標主祭，在鎮瀾宮媽祖座前舉行過火儀式，希望簡約時尚又實用的開運旅行包，為民眾加持保庇，傳遞祝福和好運，也將派出新光人壽創立60週年花車一路相伴信徒遶境，祈求大甲媽祖保佑民眾平安如意，兔年開運吉祥。

今年大甲媽祖遶境進香主題為「I LOVE MAZU」，將於4/21（五）起駕、4/30（日）回鑾，徒步貫穿中部沿海台中、彰化、雲林、嘉義，共21個鄉鎮區與百餘座廟宇。沿途300多公里的路程中，新光人壽也會動員在地業務單位，為信眾加油打氣並發送「開運旅行包」，希望大家收到經媽祖座前過火儀式加持下的保平安包包，帶在身上都能「祈願成真、好運旺旺來、財源滾滾來」。

▲新光人壽與大甲鎮瀾宮合作，聯名設計「媽祖開運旅行包」。

新光人壽每年都會來自全國各地的員工，自主組隊參與媽祖遶境，為個人、家庭及保戶祈福。今年新光人壽延續過往傳統，派出吉祥物金寶與圓寶，結合新光人壽60週年「有光在 實現每個期待」遶境花車，全程陪同信眾隨駕進香。新光人壽也提醒，信眾遶境期間應自備環保餐具、環保杯及環保提袋，落實資源回收及垃圾減量，為地球永續盡一份心力。活動現場還有新光人壽與大甲媽祖聯名的活動帽、運動毛巾、姻緣線等好禮相送，邀請民眾一起用雙腳感受最具台灣味的民俗文化魅力。

此外，今年遶境前夕，大甲鎮瀾宮規劃4/1（六）至4/4（二），在鎮瀾宮前的順天路封路舉辦「青年文創市集暨愛心義賣會」活動，新光人壽也會連續4天在現場服務，讓民眾免費加入會員，提供「新光樂Call保 大甲媽遶境旅遊平安險」優惠會員活動專案，讓民眾在遶境期間，有更完善的旅遊平安險保障，若無法親臨現場的民眾，也可洽詢全台各地營業處所業務人員辦理，歡迎民眾在清明連假期間，呼朋引伴到鎮瀾宮踩點挖寶。

▲大甲媽祖遶境，沿途300多公里的路程中，新光人壽也會動員在地業務單位，為信眾加油打氣並發送「開運旅行包」。

新光人壽深耕台灣一甲子，長期為國人生命安全提供最佳保障，致力落實ESG永續理念，持續支持大甲媽祖國際觀光文化節、澎湖花火節、南投日月潭泳渡、鹽水蜂炮等在地特色活動，並舉辦新光登高大賽、全國公益健行、全國捐血多項公益活動，歡迎民眾密切注意【新光人壽互動網】FB粉絲團最新資訊，參加活動也有機會獲得開運又時尚的新光人壽「媽祖開運旅行包」。

