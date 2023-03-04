桃園龍德宮媽祖今晚8天7夜徒步遶境　交通管制疏導措施一次看

▲桃園市龍德宮媽祖今晚9時起展開8天7夜徒步遶境活動，蘆竹警方將局部管制交通，籲請民眾配合。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍德宮媽祖將於今（4）日晚間9時起，展開8天7夜徒步遶境活動，由於預期來自全國各地信眾可能多達5000人以上，為維護交通安全順暢，蘆竹、桃園、八德、中壢、平鎮與楊梅警方都將舉行局部道路交通管制措施，籲請民眾配合提前改道，讓這場桃園市地方民俗盛事平安順暢進行。

一年一度的桃園龍德宮癸卯年南巡遶境活動，今（4）日晚間9時從蘆竹區龍德宮出發，將前往彰化縣鹿港天后宮進香，為期8天7夜的徒步遶境活動，廟方預估有逾130間全國各地友宮信眾前來參與，人數可能多達5千人，桃園市各轄區分局將聯合規劃相關交通管制與疏導勤務。

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▲桃園市龍德宮媽祖今晚9時起展開8天7夜徒步遶境活動，圖為廟方啟駕活動。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

遶境隊伍將從蘆竹區富國路一段龍德宮出發，經富國陸橋往桃園區方向前進，路線如下：富國路→右轉永安路→左轉國際路→右轉中山路→直行八德區中華路進入中壢、平鎮及楊梅區沿台1線繼續南下前往彰化。其中自蘆竹區龍德宮出發後進入桃園區這段路線，對交通秩序最為衝擊，蘆竹與桃園警分局已規劃縝密交通管制與疏導計畫，提醒用路人配合與提前改道。

▲桃園市龍德宮媽祖今晚9時起展開8天7夜徒步遶境活動，桃園市警局提供路線圖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

交通管制部分，蘆竹分局將於今天上午9時起封閉蘆竹區富國路一段桃園區往蘆竹區方向車道，調撥富國路一段蘆竹區往桃園區方向車道，實施單線雙向通行直至桃園區莊敬路，避免其他車輛與遶境隊伍交織。隊伍管制部分，執勤員警會視隊伍行進速度與人數，適時進行阻斷，避免形成大隊伍，並嚴防踩踏意外發生。替代道路規劃部分，則籲請汽機車行駛蘆竹區富國路二段往桃園區之用路人，提早於富國路與南竹路口右轉改道行駛南竹路，沿大竹路前往桃園區或左轉沿蘆興南路前往桃園區。

▲桃園市龍德宮媽祖今晚9時起展開8天7夜徒步遶境活動，圖為媽祖信眾扶轎前行。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，這場桃園市地方民俗年度盛事為疫情解封後首場5,000人以上大型遶境活動，桃園市警局相當重視，相關轄區分局也於期前密集進行現地會勘，並於主辦單位龍德宮多次協商。警方呼籲用路人能配合執勤員警指揮，造成用路人不便，請大家多多體諒，活動當日相關交通資訊，可參考「警察廣播電台」、「友桃交訊網app」等。