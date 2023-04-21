台南人見上空一塊白「神力結界」萬人驚！　數字曝全台雨最少

▲全台降雨，唯獨台南一塊空白。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

鋒面帶春雨來解渴，各地出現雨勢，降水觀測以中部最為劇烈，尤其彰化更出現時雨量108毫米的強降雨事件，造成鹿港大淹水變「池塘」，台中也暴雨驚見「紅河」。旱情嚴重的南台灣都在等，沒想到台南卻出現「奇景」，有市民開玩笑說這波春雨無論預估或觀測，台南幾乎沒有下雨，「究竟是什麼神秘力場籠罩在台南上空呢？」

中央氣象局指出，20日中午前在新竹到雲林間有短延時強降雨，24小時累積雨量最大在苗栗泰安鄉420毫米，達大豪雨標準，降水集中在中部，新竹縣至雲林縣有豪雨「紫爆」等級的降雨。根據水利署統計，全台水庫約有一半都有進帳，以台南烏山頭水庫最多，2天下來，蓄水上升了9.3%，因為曾文水庫放水至烏山頭續存；其次為寶二水庫4.9%，曾文水庫則持續下降1.6%，「庫存」仍只有8.6%。

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▼台南旱情亮燈，曾文水庫放水至烏山頭水庫續存。（圖／記者林悅翻攝、NCDR）



南台灣旱情亮燈，台南地區從3月1日開始實施二階限水，民眾對這波雨勢十分期待，4月19日台南降下了春雨，市長黃偉哲馬上發文「下雨了！今年最強一波的春雨鋒面接近，除了希望天降甘霖，幫水庫解渴，更希望下對地方、下對時間，避免造成淹水。」

20日中台灣出現強降雨，台南人卻覺得不太對勁。25萬粉絲的「台南式Tainan Style」發文，引述氣象局的「日累積雨量觀測圖」顯示，20日下午2點，全台幾乎都迎來雨神，因降雨變色，唯獨台南那「空白一塊」，幾乎沒有觀測到降雨，忍不住驚呼「厲害了！究竟是什麼神秘力場籠罩在台南上空呢？」接著還說到，「越來越誇張，雲飄來台南就散掉，台南上空一定有什麼結界。」

上萬名網友紛紛按讚台南式的貼文，當地人熱烈回響「地還是乾的」、「從嘉義回台南真的會滿頭問號，嘉義是狂風暴雨」、「果然是傳說中只加糖不加水的台南」、「太陽能的力量」、「太陽能板絕對領域」、「天『棄』之子」。

事實上，根據氣象局觀測，20日下午3點台南就開始從外圍出現降雨，下午3點30分則全市都有雨，不過降雨大約只有幾小時時間，台南市當日最大雨量落在關廟區國道三號測站，僅下了17.5毫米，為本島最低降雨。

▼台南當日降雨累積為全台本島最低，僅17.5毫米。（圖／中央氣象局）

