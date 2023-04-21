　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南人見上空一塊白「神力結界」萬人驚！　數字曝全台雨最少

▲▼降雨水庫。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲全台降雨，唯獨台南一塊空白。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

鋒面帶春雨來解渴，各地出現雨勢，降水觀測以中部最為劇烈，尤其彰化更出現時雨量108毫米的強降雨事件，造成鹿港大淹水變「池塘」，台中也暴雨驚見「紅河」。旱情嚴重的南台灣都在等，沒想到台南卻出現「奇景」，有市民開玩笑說這波春雨無論預估或觀測，台南幾乎沒有下雨，「究竟是什麼神秘力場籠罩在台南上空呢？」

中央氣象局指出，20日中午前在新竹到雲林間有短延時強降雨，24小時累積雨量最大在苗栗泰安鄉420毫米，達大豪雨標準，降水集中在中部，新竹縣至雲林縣有豪雨「紫爆」等級的降雨。根據水利署統計，全台水庫約有一半都有進帳，以台南烏山頭水庫最多，2天下來，蓄水上升了9.3%，因為曾文水庫放水至烏山頭續存；其次為寶二水庫4.9%，曾文水庫則持續下降1.6%，「庫存」仍只有8.6%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼台南旱情亮燈，曾文水庫放水至烏山頭水庫續存。（圖／記者林悅翻攝、NCDR）

▲由於鋒面影響台南易有短延時強降雨，台南市長黃偉哲提醒民眾出門務必注意天氣變化及行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲▼降雨水庫。（圖／中央氣象局、NCDR）

南台灣旱情亮燈，台南地區從3月1日開始實施二階限水，民眾對這波雨勢十分期待，4月19日台南降下了春雨，市長黃偉哲馬上發文「下雨了！今年最強一波的春雨鋒面接近，除了希望天降甘霖，幫水庫解渴，更希望下對地方、下對時間，避免造成淹水。」

20日中台灣出現強降雨，台南人卻覺得不太對勁。25萬粉絲的「台南式Tainan Style」發文，引述氣象局的「日累積雨量觀測圖」顯示，20日下午2點，全台幾乎都迎來雨神，因降雨變色，唯獨台南那「空白一塊」，幾乎沒有觀測到降雨，忍不住驚呼「厲害了！究竟是什麼神秘力場籠罩在台南上空呢？」接著還說到，「越來越誇張，雲飄來台南就散掉，台南上空一定有什麼結界。」

上萬名網友紛紛按讚台南式的貼文，當地人熱烈回響「地還是乾的」、「從嘉義回台南真的會滿頭問號，嘉義是狂風暴雨」、「果然是傳說中只加糖不加水的台南」、「太陽能的力量」、「太陽能板絕對領域」、「天『棄』之子」。

事實上，根據氣象局觀測，20日下午3點台南就開始從外圍出現降雨，下午3點30分則全市都有雨，不過降雨大約只有幾小時時間，台南市當日最大雨量落在關廟區國道三號測站，僅下了17.5毫米，為本島最低降雨。

▼台南當日降雨累積為全台本島最低，僅17.5毫米。（圖／中央氣象局）

▲▼降雨水庫。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼降雨水庫。（圖／中央氣象局、NCDR）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
馬斯克「史上最大火箭」 升空後爆炸！
17歲槍手掃射51槍「移送少年法庭」　槍枝來源推給過世人
女娃鼻塞…阿嬤5秒神技「鼻涕瀑布狂瀉」　火速通樂！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南人見上空一塊白「神力結界」萬人驚！　數字曝全台雨最少

母女怒控菜市場試吃貢丸被收錢「1顆10元」　老闆還嗆：不買別吃！

國小三年級女兒月經來！媽媽傻眼「還以為受傷」：怎這麼早

還沒完！10縣市「紫爆豪雨彈」夜襲熱區出爐　下波接力灌水台灣

快訊／春雨助攻！日月潭水量進帳80萬噸　湖光山色美景重現

黃牛票沒成交也要罰！立院初審《文創法》 　罰鍰、刑期待協商

阿嬤逼割肝救父！她一句「憑什麼要我捐」...揭童年創傷

好市多上架百元「爆紅1神物」　苦主一排怒喊雷：根本凶器

讓台流成護國神山！《文創法》初審通過　投資抵減從5年增到10年

行政院會推全民科普　黃偉哲支持科學教育扎根

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

鹿港天后宮隔3年又淹水了！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

17歲槍手朝店鋪狂掃42槍　搭小黃投案司機目擊腳軟

彰化鹿港路面「大淹水」　豪雨狂炸...學生涉水上課

台中豪雨「馬路變紅河」　民眾涉險硬闖交通打結

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

台南人見上空一塊白「神力結界」萬人驚！　數字曝全台雨最少

母女怒控菜市場試吃貢丸被收錢「1顆10元」　老闆還嗆：不買別吃！

國小三年級女兒月經來！媽媽傻眼「還以為受傷」：怎這麼早

還沒完！10縣市「紫爆豪雨彈」夜襲熱區出爐　下波接力灌水台灣

快訊／春雨助攻！日月潭水量進帳80萬噸　湖光山色美景重現

黃牛票沒成交也要罰！立院初審《文創法》 　罰鍰、刑期待協商

阿嬤逼割肝救父！她一句「憑什麼要我捐」...揭童年創傷

好市多上架百元「爆紅1神物」　苦主一排怒喊雷：根本凶器

讓台流成護國神山！《文創法》初審通過　投資抵減從5年增到10年

行政院會推全民科普　黃偉哲支持科學教育扎根

台南人見上空一塊白「神力結界」萬人驚！　數字曝全台雨最少

全球最大「樂高樂園」有望2024年深圳開幕　3主題酒店封頂

楊謹華又瘋又美！女妖緊身馬甲秀美腿　網：越變態我越愛

11歲女童玩「密室逃脫」嚇哭狂奔　摔下樓梯粉碎性骨折判賠90萬

博美散步一半…遭杜告犬咬傷　新北動保處重罰飼主35萬、沒入犬隻

今年暑假機票超貴、美西經濟艙逾6萬　大陸旅遊成為省錢新選擇

拜登與歐盟執委會主席通話　重申台海和平穩定重要性

BuzzFeed宣布「關閉新聞部門」裁員15％　執行長內部信曝光

涉貪污包庇廠商驗收不實　北市水利處副工程司收押禁見

民眾反映有不明氣球　國防部回應了

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

30歲男「常感疲倦+尿尿有泡」　醫嘆：腎臟已受損

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

還沒完！10縣市紫爆豪雨彈夜襲熱區出爐

綠色人行道「激凸」被拍到！一票人狂笑　內行解答

國小三年級女兒月經來！媽媽傻眼：怎這麼早

桃機招人起薪最高7.4萬　無經驗可

被問「會打飛機嗎」　周星馳回應超直白

好市多上架「爆紅1神物」　苦主喊雷：根本凶器

什麼東西23年沒漲價？　全場點名「它」：最後一道防線

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」！正確讀音曝

男友被退群：梁云菲外流妳找給我？　女友發文被打臉

他和同事交換IG「開心發限動」...下場竟超慘

女控試吃貢丸1顆10元　老闆嗆：不買別吃

快訊／國家警報響！　大雷雨襲4縣市

更多熱門

相關新聞

還沒完！10縣市紫爆豪雨彈夜襲熱區出爐

還沒完！10縣市紫爆豪雨彈夜襲熱區出爐

雨還沒停！中央氣象局預報員曾昭誠表示，台灣受鋒面影響，今天（20日）西半部降雨明顯，今晚南部降雨還將持續，明天（21日）開始，這波鋒面往南方移動，降雨將大幅趨緩，接著東北季風影響台灣，北台灣氣溫稍降。依照降雨預估，今晚至明晨仍有降雨機會，主要在南部，南部山區、恆春半島仍有大雨，明天白天還有降雨，但雨量值、時間都減少；另外，珊瑚颱風預計2天後在關島附近轉彎消散，對台灣沒有影響。

即／春雨助攻！日月潭湖光山色美景重現

即／春雨助攻！日月潭湖光山色美景重現

台南大雨特報黃偉哲提醒留意天氣變化

台南大雨特報黃偉哲提醒留意天氣變化

黃偉哲11度上東森農場推金鑽鳳梨

黃偉哲11度上東森農場推金鑽鳳梨

混合型日食20再現台南學童爭睹天文奇景

混合型日食20再現台南學童爭睹天文奇景

關鍵字：

台南春雨鋒面豪雨

讀者迴響

熱門新聞

女手腳遭綁墜亡　警消趕到又1男墜樓

17歲槍闊氣丟千元車資　說謝謝再下車投案

30歲男「常感疲倦+尿尿有泡」　醫嘆：腎臟已受損

女娃鼻塞…阿嬤5秒神技「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

還沒完！10縣市紫爆豪雨彈夜襲熱區出爐

馬斯克「史上最大火箭」爆炸

綠色人行道「激凸」被拍到！一票人狂笑　內行解答

國小三年級女兒月經來！媽媽傻眼：怎這麼早

桃機招人起薪最高7.4萬　無經驗可

夜市豆花攤「過水1秒」再用塑膠杯

交女友後突沒性慾！男急求救　她推「羞羞2招」秒解決

曾格爾被爆是關關！　《FHM》辣照被起底

「不適合走入婚姻」星座Top 3

被問「會打飛機嗎」　周星馳回應超直白

更多

最夯影音

更多
文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了
新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面