春雨跨不過台南結界！專家揭2關鍵　下波鋒面25日接力「強度出爐」

▲今降雨以北部、東部、山區為主。（圖／天氣風險）

記者李姿慧／台北報導

鋒面遠離，今(21日)後續雨勢減弱，降雨偏北部、東部及山區，由於這波春雨跳過台南，南部雨量進帳不多，專家分析主要是鋒面行經南部節奏較快且減弱，導致短時大雨持續時間不久，降雨多落在嘉義以北。下周二(25日)將再有一波鋒面接力，不過強度遠不及昨該波最強春雨。

春雨閃過南部，天氣風險公司分析師林孝儒表示，本波鋒面較可惜的是南移過程中，行經南部節奏較快也有些減弱，雖短時有較大雨勢發生，但持續時間不久，累積雨量不多，大多數降雨都是落在嘉義以北的西半部，有局部豪大雨發生，甚至苗栗泰安鄉一度達大豪雨標準，本波春雨對於紓解南台灣水情沒有太大幫助，反倒是中北部水庫為最大收益者，算是稍微緩解了中部地區用水壓力。

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今天(21日)鋒面遠離，林孝儒分析，底層大氣受東北季風影響，迎風面北部及東半部仍較陰沉有些短暫陣雨，不過季風強度偏弱，降雨也較零星，中高層大氣仍有些鋒面殘存水氣通過，中南部為多雲時陰天氣，各地多少有些零散對流發展通過，帶來些短暫陣雨。

▲今降雨以北部、東部、山區為主。（圖／氣象局）

林孝儒指出，今天(21日)後續雨勢都不大，範圍也比較偏向北、東部迎風側及山區。周末至下周一(22日~24日)台灣附近東北季風減弱轉偏東風，迎風北部及東半部的地形降雨相對較零星，中南部為多雲有陽光露臉天氣，不過午後山區將有些熱對流發展機會帶來局部短暫陣雨。

春雨短歇，下波鋒面下周報到，林孝儒表示，預期下周二至三(25日~26日)將再度伴隨一波鋒面南下後轉東北季風影響，各地天氣又再有一波陰雨的天氣轉變，不過發展強度上遠不及昨日(20日)那波鋒面，因此帶來降雨量還是比較有限的。

另關島東南方海面發展今年第一號颱風珊瑚，未來持續往西北行趨向關島，距離較遙遠，未來對台灣天氣是不會有影響。