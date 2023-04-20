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台南大雨特報降雨卻少　黃偉哲提醒留意天氣變化

▲由於鋒面影響台南易有短延時強降雨，台南市長黃偉哲提醒民眾出門務必注意天氣變化及行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲由於鋒面影響台南易有短延時強降雨，台南市長黃偉哲提醒民眾出門務必注意天氣變化及行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

依中央氣象局預報分析顯示，由於鋒面影響，20日易有短延時強降雨，台南市長黃偉哲提醒民眾出門務必注意天氣變化及行車安全。

根據中央氣象局資料顯示，20日鋒面降雨主要落於嘉義以北地區，台南雖有局部陣雨跟雷雨發生，但雨量較少，降雨亦較短暫，下午到上半夜隨鋒面南移，降雨機率較高，但預估整體雨量仍不多。

▲由於鋒面影響台南易有短延時強降雨，台南市長黃偉哲提醒民眾出門務必注意天氣變化及行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水利局表示，至15時30分最大時雨量為關廟區17毫米、次之為仁德區10.5毫米，目前尚無災情傳出。因應鋒面影響，水利局已於4月20日早上8時啟動三級開設，並指示抽水站、抽水機操作人員保持警戒、確保油料充足，亦請開口契約廠商隨時待命支援，因本日適逢大潮，經統計共有安平站、鹿耳門站等18座抽水站啟抽，截至20日下午3時30分，抽水量約3.2萬噸。

▲由於鋒面影響台南易有短延時強降雨，台南市長黃偉哲提醒民眾出門務必注意天氣變化及行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水利局提醒市民朋友可利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況及氣象情資，提早進行防災及避災準備。另若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋等情形，亦請市民朋友協助清除或通報市府1999市民服務熱線處置，以加速排水。

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