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台南也掃竹聯幫！破暴力恐嚇取財集團　信堂惡徒「床上舉手」被逮

▲刑事局與台南市警局，結合台北市、嘉義縣等友軍，一舉破獲以蔡姓男子、竹聯幫程姓男子為首幫派份子共計8人到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲刑事局與台南市警局，結合台北市、嘉義縣等友軍，一舉破獲以蔡姓男子、竹聯幫程姓男子為首幫派份子共計8人到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

刑事局與台南市警局透過打擊黑幫情資整合，並結合台北市、嘉義縣等警方，共同於19日兵分12路，一舉破獲以42歲蔡姓男子、竹聯幫35歲程姓男子為首幫派份子共計8人到案，成功掃蕩掃蕩台南竹聯幫信堂幫派組織，設局詐騙勒索暴力討債等惡行。

▲刑事局與台南市警局，結合台北市、嘉義縣等友軍，一舉破獲以蔡姓男子、竹聯幫程姓男子為首幫派份子共計8人到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，蔡姓主嫌藉由竹聯幫信堂台南分堂護法程姓犯嫌在台南地區勢力，而吸收程姓犯嫌為旗下小弟，由蔡嫌擔任幕後老大，程嫌擔任組織幹部2人共組暴力、恐嚇、取財集團，並招攬20幾名小弟，外出火拼均攜帶刀槍等武器，該組織以詐欺大筆借款及貨物後再以敲詐勒索，或以暴力、持槍恐嚇等方式逼迫被害人自認損失，從中恐嚇取財牟取暴利。

蔡、程2嫌窮凶惡極，設局多名被害人，除巧立名目進行敲詐勒索外，更以恐嚇、毆打、妨害自由等暴力手段對被害人進行恐嚇取財，案經刑事局偵查第一大隊掌握首腦蔡嫌犯罪事證，與台南市永康分局、刑警大隊偵四隊，對程姓犯嫌情資整合後，結合台南市警一分局、台北市警局刑警大隊、嘉義縣警局刑警大隊、台南市調查處等單位共組專案小組，並提報蔡、程2嫌為治平專案對象，報請台南地檢署檢察官王宇承指揮偵辦。

▲刑事局與台南市警局，結合台北市、嘉義縣等友軍，一舉破獲以蔡姓男子、竹聯幫程姓男子為首幫派份子共計8人到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

專案小組歷經多日蒐證完備，於19日持台南地院所核發搜索票前往蔡、程2嫌及旗下小弟等人南北活動據點、住居所等12處執行搜索（擴及新北、苗栗與台南地區），共計查扣本票、權利車讓渡書、帳簿及提款卡1批、斧頭1支、狼牙棒1支、涉案手機12支、武士刀2把、各式刀械4把、瓦斯槍1支、鎮暴槍1支、信號槍1支、甩棍1支、愷他命4包等證物，並拘獲蔡、程2嫌及旗下小弟等共計8人到案，全案於19日依組織犯罪條例、槍砲、恐嚇取財等罪嫌移送台南地檢署偵辦，並持續追查在逃共犯，擴大偵辦中。

▲刑事局與台南市警局，結合台北市、嘉義縣等友軍，一舉破獲以蔡姓男子、竹聯幫程姓男子為首幫派份子共計8人到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局長甘炎民表示，本案感謝刑事局、台北市警局以及台南市刑警大隊等單位合作，建構整合合作平台，共同掃蕩此黑幫暴力犯罪集團，逮捕涉案惡行份子，阻止持續犯案取財，造成民眾不安，也遏止黑幫勢力危害地區。

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