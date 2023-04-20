還沒完！10縣市「紫爆豪雨彈」夜襲熱區出爐　下波接力灌水台灣

▲鋒面雨還沒停！南台灣持續豪雨特爆 。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

雨還沒停！中央氣象局預報員曾昭誠表示，台灣受鋒面影響，今天（20日）西半部降雨明顯，今晚南部降雨還將持續，明天（21日）開始，這波鋒面往南方移動，降雨將大幅趨緩，接著東北季風影響台灣，北台灣氣溫稍降。依照降雨預估，今晚至明晨仍有降雨機會，主要在南部，南部山區、恆春半島仍有大雨，明天白天還有降雨，但雨量值、時間都減少；另外，珊瑚颱風預計2天後在關島附近轉彎消散，對台灣沒有影響。

氣象局預報，明天鋒面移動到台灣南方，清晨南部、花東地區仍有出現較大陣雨或雷雨的機會，白天各地仍有降雨機會，但下雨範圍、時間會趨緩很多；溫度方面，受鋒面通過後的東北風影響，北部及宜花天氣稍轉涼，高溫約22到25度，中南部及台東高溫26到30度，夜晚清晨各地低溫約20到23度。

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▼紫爆降雨！中部最劇烈彰化出現時雨量108毫米的強降水。



氣象局今晚7時20分持續針對台中以南、東部10縣市發布「豪雨特報」，受鋒面影響，易有短延時強降雨，彰化縣、雲林縣地區及台中市、嘉義縣山區有局部大雨或豪雨發生機率，南投、嘉義至屏東地區及花蓮縣山區有局部大雨發生，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。至於降水觀測，今日以中部最為劇烈，彰化出現時雨量108毫米的強降水。

預估22日至24日（周六至下周一）環境場為微弱東北風，華南地區依然有殘留水氣往東移出，北部、東半部地區有零星雨，中南部山區為多雲有局部午後短暫陣雨。到了25日（下周二）又有一波鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼；迎風面北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。