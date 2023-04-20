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2023跟著蝴蝶去旅行活動登場　輕鬆漫遊20條玩蝶路線可享各項優惠

▲「2023跟著蝴蝶去旅行」登場，圖為2021年活動情形。（圖／資料照片，農委會水保局南投分局提供）

▲「2023跟著蝴蝶去旅行」登場，圖為2021年活動情形。（圖／資料照片，農委會水保局南投分局提供）

記者高堂堯／南投報導

水土保持局南投分局、日月潭風景區管理處及南投縣埔里鎮公所合作，以南投地區的生態特色、紅茶產業漫遊、產業主題、食農教育體驗與里山旅行為五大主題規劃，推出「跟著蝴蝶去旅行」20條旅遊路線，邀請民眾在疫後復甦時代，走訪體會南投最美麗的自然生態。

水保局指出，今年以「低碳旅遊・永續旅途」為主題，結合大南投水沙連區域、紅茶軸帶、特色亮點，與日月潭風景區管理處及埔里鎮公所推動主軸串聯推出多樣化的「綠色旅遊」行程，包含生態之旅、森林療育、紅茶慢旅、里山旅行及低碳電輔車旅遊等行程，帶領遊客尋訪生態秘境、品嚐在地美食、體驗在地特色。

水保局南投分局長陳榮俊表示，埔里鎮一新社區因農村再生計畫的引導，凝聚社區共識，主動提出友善環境及生態產業思維，從一位農民擴及影響其他農民，並導入深度旅遊體驗模式經營社區產業，在強化自然環境復原能力的同時，也提升當地居民的經濟收入。

而仁愛鄉賽德克族南豐社區曾面臨生態破壞、族群式微的危機，部落決議透過找回傳統GAYA文化，從恢復生態開始一步步推動，如今找回台灣三大蝴蝶谷的風光，也間接催生2018年起始的「跟著蝴蝶去旅行」活動；今年更以南豐社區東岸部落「里山精神」為主軸規劃出一日里山體驗，讓遊客加入生態復育行動、獵寮家屋文化、傳統弓技藝傳承與生態共好體驗。

埔里鎮長廖志城指出，台灣曾經有「蝴蝶王國」美名，本土有超過400種的蝴蝶棲息，其中約50種屬台灣特有種，相較於面積是台灣10倍大的日本，只有約250種蝴蝶；這次「跟著蝴蝶去旅行」活動可走訪充滿蝴蝶特色的埔里，找尋這些隱身在自然中的小精靈，輕鬆賞蝶、玩蝶。

水保局表示，今年活動推出2款加碼優惠：包含東岸部落一日里山體驗限量優惠699元（原價1200元，限量100名），及魚池鄉東光社區的「龍哥單車微旅行」，透過電輔車騎乘漫遊、體驗在地人文及地產，認識獨特的生態綠能向天圳小水力發電，在活動期間報名參加者均可獲得金線蓮生態瓶一只（市值200元）以及免費金線蓮DIY體驗（市值400元）；凡參加指定活動還可獲得「低碳回饋集點」，集滿9點即可於拾「壹行日月潭旅遊」免費租借電輔車1次，更多細節可參考「農村四季‧生命之歌」網站（www.4seasontour.com.tw）。

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