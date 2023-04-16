日月潭星光螢火季feat.台灣好行　加碼抽iPhone14、飯店下午茶

▲日管處4月起推出一系列結合在地特色體驗的套裝賞螢遊程。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

「2023日月潭星光螢火季」自本月展開，日月潭國家風景區管理處特別就台灣好行雙路線（日月潭線、車埕線）推出「搭好行住宿抽好禮」活動：獎項包含iPhone 14、五星飯店下午茶券、在地業者門票票券及遊憩體驗券等，總值超過10萬元，鼓勵民眾搭乘台灣好行參加日月潭賞螢生態旅遊，並入住日月潭合法旅館或民宿。

日管處指出，活動期間即日起至5月31日，只要搭乘台灣好行日月潭線或車埕線，可於4個指定地點（南投客運台中干城站、高鐵台中站、日月潭站、車埕遊客中心）索取活動集章卡，再入住日月潭國家風景區內埔里鎮、魚池鄉、水里鄉合法旅宿，除可兌換限量紀念品1份，還可進階參加抽獎活動。

▲日管處結合日月潭星光螢火季，力推台灣好行低碳旅遊，加碼再抽iPhone14、五星飯店下午茶。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

獎項包括iPhone14、Switch遊戲機等熱門3C產品，以及涵碧樓雙人下午茶券、日月潭SUP體驗券、九族文化村雙人入園門票等轄區亮點旅遊體驗。

日管處處長簡慶發表示，為維護珍貴生態資源並持續推動賞螢活動，處方致力推動低碳綠色旅遊：本次活動鼓勵民眾使用大眾交通運輸到訪日月潭，除可免去自駕的辛勞，更能響應永續旅遊的新旅遊型態。

台灣好行日月潭線自台中干城站發車，沿途行經台中火車站、高鐵台中站及埔里，終點站停靠日月潭（部分班次延駛向山行政中心）；車埕線則無縫接軌日月潭與車埕，讓遊客體驗從水岸至靜謐山城的不同景緻，2路線也推出有多款旅遊套票或一日券，歡迎民眾到日月潭旅遊時踴躍選購使用。

更多活動資訊請見下列網址：「日月潭好行主題網」

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