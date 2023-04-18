10億打造日月町複合商場落腳埔里　日本鳶屋書店首在台非都會區展店

▲精英開發投資10餘億元，引進日本知名蔦屋書店進駐埔里鎮「日月町複合商場」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣引進精英開發公司投資10餘億元，在通往日月潭線風景區必經的國六水沙連高速公路愛蘭交流道出口的樞紐位置，開發占地1.3萬坪的「日月町複合商場」，並引進日本知名蔦屋書店進駐簽約，預計明年春節前後就會開幕，屆時埔里鎮將新增一處國際觀光新地標。

本項台日合作投資開發案的簽約儀式，14日在台中市萬楓酒店舉行，由精英開發董事長洪乙彥與日本蔦屋董事長兼總經理橋本龍之介，在南投縣長許淑華、行政院中辦副執行長陳錦倫、埔里在地縣議員林芳伃、蘇昱誠和前縣議員葉仁創等貴賓共同見證下，簽署日月町蔦屋連鎖加盟店合約。

橋本龍之介指出，目前全台已有9家蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE），4月及6月將再台北大直及台中再開2家新店，將以開設50家為目標；日月町蔦屋將是落實台灣原創的「生活提案式」書店，將書籍、電影和音樂等藝術及美學元素結合，本次在「日月町複合式商場」的百餘坪店面導入蔦屋書店的特色，即針對當地居民生活型態打造個性商店，並且結合書籍、影視、咖啡餐飲與環境的「共享空間（Share Lounge）」營造出渡假的全新感受。

▲精英開發董事長洪乙彥（右起）簽約投資10餘億元打造日月町複合商場，南投縣長許淑華出席見證，日本蔦屋書店董事長橋本龍之介將領銜進駐。（圖／南投縣政府提供）

洪乙彥表示，「日月町」占地廣達1萬3千多坪，包括8千坪的停車場，商場面寬長達297公尺、加上停車場更達650公尺，是前往日月潭及埔里必經的愛蘭交流道出口黃金地段，包括購地及開發已投入10餘億元；商場主要分為3大區塊：至少有68個特色美食和具創意店鋪的「創意市集」、「台灣最美的加油站」並提供電動車充電站，主建物「上山前町」的一二樓為飲品牌、特色零售及由多個觀景平台交錯的垂直微型聚落，也引進日本蔦屋書店首家非都市渡假景點旗艦店，整體商場預計2024年初完工盛大開幕。

許淑華表示，南投縣山明水秀、多元人文是發展觀光的優勢，為開創「台灣新觀光首都」豐富活力，她不斷向專業人士請益、歸納出解方，並透過更多國際性的觀光投資，希望讓南投觀光從「區域提升至國際」等級，更要讓眾多「一次性的遊客」深入當地，和當地人建立起連結，讓南投旅遊觀光人口能夠逆向「坐大」。

陳錦倫也說，進駐日月町複合式商場的日本蔦屋書店創新活化的「生活提案」經營理念，正好與許淑華力推打造全齡宜居的新南投政見吻合，期待未來會有更多海內外企業投資進駐帶。