　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

10億打造日月町複合商場落腳埔里　日本鳶屋書店首在台非都會區展店

▲精英開發投資10餘億元，引進日本知名蔦屋書店進駐埔里鎮「日月町複合商場」。（圖／南投縣政府提供）

▲精英開發投資10餘億元，引進日本知名蔦屋書店進駐埔里鎮「日月町複合商場」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣引進精英開發公司投資10餘億元，在通往日月潭線風景區必經的國六水沙連高速公路愛蘭交流道出口的樞紐位置，開發占地1.3萬坪的「日月町複合商場」，並引進日本知名蔦屋書店進駐簽約，預計明年春節前後就會開幕，屆時埔里鎮將新增一處國際觀光新地標。

本項台日合作投資開發案的簽約儀式，14日在台中市萬楓酒店舉行，由精英開發董事長洪乙彥與日本蔦屋董事長兼總經理橋本龍之介，在南投縣長許淑華、行政院中辦副執行長陳錦倫、埔里在地縣議員林芳伃、蘇昱誠和前縣議員葉仁創等貴賓共同見證下，簽署日月町蔦屋連鎖加盟店合約。

▲精英開發投資10餘億元，引進日本知名蔦屋書店進駐埔里鎮「日月町複合商場」。（圖／南投縣政府提供）

橋本龍之介指出，目前全台已有9家蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE），4月及6月將再台北大直及台中再開2家新店，將以開設50家為目標；日月町蔦屋將是落實台灣原創的「生活提案式」書店，將書籍、電影和音樂等藝術及美學元素結合，本次在「日月町複合式商場」的百餘坪店面導入蔦屋書店的特色，即針對當地居民生活型態打造個性商店，並且結合書籍、影視、咖啡餐飲與環境的「共享空間（Share Lounge）」營造出渡假的全新感受。

▲精英開發董事長洪乙彥（右起）簽約投資10餘億元打造日月町複合商場，南投縣長許淑華出席見證，日本蔦屋書店橋本龍之介將領銜進駐。（圖／南投縣政府提供）

▲精英開發董事長洪乙彥（右起）簽約投資10餘億元打造日月町複合商場，南投縣長許淑華出席見證，日本蔦屋書店董事長橋本龍之介將領銜進駐。（圖／南投縣政府提供）

洪乙彥表示，「日月町」占地廣達1萬3千多坪，包括8千坪的停車場，商場面寬長達297公尺、加上停車場更達650公尺，是前往日月潭及埔里必經的愛蘭交流道出口黃金地段，包括購地及開發已投入10餘億元；商場主要分為3大區塊：至少有68個特色美食和具創意店鋪的「創意市集」、「台灣最美的加油站」並提供電動車充電站，主建物「上山前町」的一二樓為飲品牌、特色零售及由多個觀景平台交錯的垂直微型聚落，也引進日本蔦屋書店首家非都市渡假景點旗艦店，整體商場預計2024年初完工盛大開幕。

▲精英開發投資10餘億元，引進日本知名蔦屋書店進駐埔里鎮「日月町複合商場」。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，南投縣山明水秀、多元人文是發展觀光的優勢，為開創「台灣新觀光首都」豐富活力，她不斷向專業人士請益、歸納出解方，並透過更多國際性的觀光投資，希望讓南投觀光從「區域提升至國際」等級，更要讓眾多「一次性的遊客」深入當地，和當地人建立起連結，讓南投旅遊觀光人口能夠逆向「坐大」。

陳錦倫也說，進駐日月町複合式商場的日本蔦屋書店創新活化的「生活提案」經營理念，正好與許淑華力推打造全齡宜居的新南投政見吻合，期待未來會有更多海內外企業投資進駐帶。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／猴痘「新增15例」大爆發！　創單周新高
快訊／震撼彈！　藍委宣布不選連任
澎恰恰收債主「威脅訊息」！突缺席記者會...無助對話曝光
快訊／小六女童遭師霸凌　教育局：立即調離現職
何超蓮「9P絕美婚紗照」來了！　賭王三姨太現身「身旁站一男」
台南20人婚宴會館前打成一團！　棍棒亂揮拳腳齊飛
妹子驚醒「我的褲子呢」　老闆友性侵硬拗：她會跟著動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東射耳祭　分局長率「識詐交安宣導團」強力放送

10億打造日月町複合商場落腳埔里　日本鳶屋書店首在台非都會區展店

台東環保局攜手東河鄉公所　每月雙週回收活動送好禮

Challenge Taiwan22、23日登場　超過8千名鐵人齊聚台東

全民普發6千　潮州警加強守護金融機構安全+打詐

響應世界無菸日　屏東「拒菸go健康毛小孩齊步走」5／20開走

世界地球日零碳閱讀　永康中心邀請大家來看書

強化警消救援應變能力　南消二大辦機械滾輪夾困專業講習

男騎機車下班猛搖晃「冒汗手狂抖」　屏東警溫馨喊話勸就醫

陸戰隊4艘突擊艇現台東富岡港　居民驚：要打仗了嗎

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

劉青雲、鄭秀文「金像獎奪帝后」！　入圍10次首封后...笑唱：等得花兒也謝了

權威名醫顧芳瑜涉詐保　雙手上銬遭警方帶走！

小女童池邊餵食「超肥大錦鯉」　影片瘋傳震撼眾人：這是什麼豬

李多慧下次來台時間曝　粉絲嗨炸瘋搶門票完售

台東射耳祭　分局長率「識詐交安宣導團」強力放送

10億打造日月町複合商場落腳埔里　日本鳶屋書店首在台非都會區展店

台東環保局攜手東河鄉公所　每月雙週回收活動送好禮

Challenge Taiwan22、23日登場　超過8千名鐵人齊聚台東

全民普發6千　潮州警加強守護金融機構安全+打詐

響應世界無菸日　屏東「拒菸go健康毛小孩齊步走」5／20開走

世界地球日零碳閱讀　永康中心邀請大家來看書

強化警消救援應變能力　南消二大辦機械滾輪夾困專業講習

男騎機車下班猛搖晃「冒汗手狂抖」　屏東警溫馨喊話勸就醫

陸戰隊4艘突擊艇現台東富岡港　居民驚：要打仗了嗎

尼克妹搭高鐵「遭噁男偷拍腿」！　鏡面反射抓包鐵證：原來真的是

密件再爆新料！美續監聽聯合國秘書長：他不滿被基輔耍了

快訊／猴痘「新增15例」大爆發！創單周新高「13本土+2境外」

買車偶遇初戀女友！車還沒看完2人「光速復合」　網笑：銷售員哭了

三重大白鵝「乖乖排隊」勇敢打晶片！　飼主溫柔抱抱哄：別怕別怕

前中校遭爆赴美聯手中國竊取弓三雷達技術　中科院駁：該員在國內

快訊／彰化45天7場「送肉粽」！和美明晚送煞　途經3路段到線西

傳通過陳明通退休申請　國發所斥：與事實不符「教評會無權責」

快訊／林為洲不選竹北立委交棒徐欣瑩！　朱立倫讚「大局為重」

美女議員曝高雄「內門大火」內幕　喊話：陳其邁應走趟消防基層

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

地方熱門新聞

台中頻傳師生霸凌案　盧秀燕霸氣回秉公處理「沒必要袒護」

陸戰隊4艘突擊艇現台東　居民驚

日本第一牛郎羅蘭開線上課　吸2100台人搶買

三重車路頭街涵洞增設人行道　4／17起封閉

南消打火團隊再添新戰力

桃園「李金興公家族墓園」　保留有望

騎車下班猛搖晃「手狂抖」警勸就醫

學術雙科奪冠！羽球美少女運動獨招上中山大學

單身聯誼男性大超標！緊急停止報名

女子停車遺失現金6萬9千　警調閱監系統追查

南消二大辦機械滾輪夾困專業講習

10億打造日月町複合商場落腳埔里

車禍驚見1女渾身刀傷癱坐車內

科技執法民眾不滿　警車升級Volvo挨轟

更多熱門

相關新聞

埔里花農連2年奪雙金　破世界柑橘果醬賽史紀錄

埔里花農連2年奪雙金　破世界柑橘果醬賽史紀錄

埔里「玫開四度」玫瑰園花農郭恩綺去年在「世界柑橘果醬大賽」中獲得「雙金」大獎，今年以金門高粱、包種茶茶粉和椪柑、臍橙製成柑橘果醬，再次榮獲「雙金」肯定，也締造賽史新紀錄；郭恩綺表示，透過果醬比賽將台灣小島美好的食材介紹給國際友人，是她最大的收穫。

實際走訪開箱！桃園最美圖書館試營運

實際走訪開箱！桃園最美圖書館試營運

埔里雲端數位監視器系統　供警方及時調閱

埔里雲端數位監視器系統　供警方及時調閱

1.6米大型綠鬣蜥現身！採筍女工驚叫

1.6米大型綠鬣蜥現身！採筍女工驚叫

搶先看「全國最美綠植圖書館」在桃園

搶先看「全國最美綠植圖書館」在桃園

關鍵字：

精英開發日商蔦屋書店埔里鎮日月町複合商場

讀者迴響

熱門新聞

船員才下船　急衝極樂淫窟點23歲「棉花糖妹」交易

快訊／「對發票神器」宣布終止服務！一票用戶震驚

鏡頭還在拍！24歲正妹上真人秀「蓋被遭性侵」

好市多神級玩具大降價！家長搶翻

女星一轉身「巨胸狂冒青筋」！

牛仔褲已退流行？網：韓國歐巴都「這樣穿」

賀軍翔妹結婚了！兄妹高顏值合照

她公審阿伯狂看短裙女　全場逆風

《全明星》晏柔中懷孕了！　男友甜曬超音波照「達成生活新共識」

必比登牛肉湯送錯　老闆娘摔錢：我收不起

直擊175cm名模女星拍戲「當街跨坐」

麥當勞早餐限定「雙層麥香魚」回來了

雷雨彈來襲全台變天　3天降雨出爐

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

AV女優絲襪對決！Joeman被新有菜強抱掀暴動

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻
爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面