U15亞洲女壘賽6月埔里燃戰火　世棒盟秘書長肯定改善球場設施

▲亞洲盃U15女壘錦標賽6月將於埔里鎮登場，世界棒壘總會秘書長劉明助（左）拜會南投縣政府。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣埔里鎮福興壘球場6月將舉行2023亞洲盃U15女壘錦標賽，決定9月世界盃亞洲區最後兩張門票誰屬；世界棒壘總會秘書長（WBSC Secretary General）劉明助18日專程拜會縣府，肯定縣府用心改善球場設施，指重要的亞洲盃大賽在南投舉辦，讓她很放心。

從馬來西亞遠道來台的劉明助，當天由中華民國壘球協會秘書長張家興、副秘書長畢鈞輝、南投縣體育會總幹事洪銘惠等多人陪同拜會縣府，副縣長王瑞德由教育處長王淑玲陪同接見，雙方就2023亞洲盃U15女壘錦標賽籌備事宜等多方面交流暢談。

劉明助指出，U15、U18層級最強的隊伍多來自亞洲，6月13日到17日將在福興壘球場舉辦的亞洲盃U15女壘錦標賽，各場賽事在世棒盟網路平台都會直播，已引起歐美等國隊伍極大關注；她也實地到球場看過，得知縣府早於3月22日第一次籌備會，就針對包括球場觀眾席欄干太密集、影響觀眾看球視野等問題，擬出積極改善方案並將在賽前完成，非常感謝縣府的重視配合。

▲南投縣政府積極改善埔里福興壘球場設施。（圖／南投縣政府提供）

王瑞德則指出，屆時為迎接至少9國、250名選手，縣府包括教育、建設及觀光處都全力由專責業務單位，針對世界棒壘總會、中華民國壘球協會提出的意見及需求，從球場設施到接待服務，都會全力提供最周延的服務與改善努力，更希望有不少南投好手爭取入選的中華國家代表隊，能搶下前2名、進軍世界女壘錦標賽為台灣爭光。