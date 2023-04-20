「堅偉大戰」獲勝！王世堅：初選看到邪惡與善良　有信心與何志偉整合

▲台北市議員王世堅。（圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委初選民調本周開跑，台北市第二選區（士林、大同）結果20日中午出爐，由台北市議員王世堅以41.97％獲勝，現任立委何志偉39.7％惜敗。對此，王世堅20日表示，自己在這場選舉看到邪惡與善良，認為自己非常有可能戰勝大選，未來也有信心與何志偉整合。

王世堅20日在台北市議會受訪時表示，自己的心情當然很好，因為這不只是他個人獲勝，他代表的是基層大多數民眾心聲，還有在議會、政治上這麼多好友共同期待，「我是有點意外，但因為我手機不小心按到飛航，所以早上揭曉時都靜悄悄，以為就沒有多大期望，我是真的很意外。」

王世堅指出，這次初選勝出，就是另一個重責大任的開始，自己這次參選看到了邪惡，但也看到善良，包括同黨議員陳怡君等人的協助，「所以善良的這一點，讓我覺得我應該奮戰下去，男子漢大丈夫怎麼能因為一點點小挫折就畏懼？所以我不但會繼續戰鬥下去，而且相信我在這麼多善良的好友裡面幫助下，我非常可能會戰勝大選這局。」

至於是否會跟何志偉整合？王世堅提及，自己有信心，相信對方會基於民進黨的好傳統，就是「敗者退出」、「支持勝利一方」，這是民進黨與全國民眾最希望看到的一點，相信對方會有風度地接受他的勝利，「我相信他們會祝福」。