將致電何志偉溝通「一笑泯恩仇」　王世堅：上擂台非簽生死狀

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

立委何志偉、市議員王世堅為民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選隔空交戰多日，20日公布初選結果為王世堅險勝。王世堅下午受訪時直言，相信自己能跟何志偉整合，稍後也會打電話給對方，好好溝通說「男子漢大丈夫」、「一笑泯恩仇」，不是上擂台就非得簽下生死狀、一個被打死。

王世堅20日下午於台北市議會受訪，針對有無信心與何志偉整合？王世堅表示，自己有信心，相信對方會基於民進黨的好傳統，就是「敗者退出」、「支持勝利一方」，這是民進黨與全國民眾最希望看到的一點，相信對方會有風度地接受他的勝利，「我相信他們會祝福」。

至於兩方有無聯絡？王世堅提及，自己不太曉得，因為現在手機訊息有上百則，包括簡訊、留言與未接來電，因為自己不小心開成飛航模式，晚點撤出飛航模式後才能看，「我不曉得他有沒有打給我。」

媒體追問，倘若何志偉沒打來，會不會主動打給對方？王世堅說，自己還沒跟對方退出好友，他等等找一下，這是基本的禮貌，即便是競爭對手也應該互相尊重，「我一定是尊重何志偉，一定會打電話跟他做一個溝通致意。」

關於如何與何志偉彌補裂痕？王世堅回應，自己不曉得用什麼方法，只能說用誠意跟對方好好溝通說，「男子漢大丈夫，一笑泯恩仇」，上了擂台那是自家的擂台，大家比劃比劃就好，不是上了擂台就非得簽下生死狀、一人被打死，「即便跟敵隊打大選時，也不必簽生死狀，大家只是比劃」。

最後，被問到有無信心與何志偉一笑泯恩仇？王世堅表指出，自己有信心，大家都是光明磊落男子漢，沒什麼不能溝通，而且何志偉年紀還輕、來日方長，經過幾次琢磨，相信未來重新出現的何志偉還會更精進，這只是一次的讓賢而已。