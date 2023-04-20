　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

將致電何志偉溝通「一笑泯恩仇」　王世堅：上擂台非簽生死狀

▲▼民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者陳家豪攝）

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

立委何志偉、市議員王世堅為民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選隔空交戰多日，20日公布初選結果為王世堅險勝。王世堅下午受訪時直言，相信自己能跟何志偉整合，稍後也會打電話給對方，好好溝通說「男子漢大丈夫」、「一笑泯恩仇」，不是上擂台就非得簽下生死狀、一個被打死。

王世堅20日下午於台北市議會受訪，針對有無信心與何志偉整合？王世堅表示，自己有信心，相信對方會基於民進黨的好傳統，就是「敗者退出」、「支持勝利一方」，這是民進黨與全國民眾最希望看到的一點，相信對方會有風度地接受他的勝利，「我相信他們會祝福」。

至於兩方有無聯絡？王世堅提及，自己不太曉得，因為現在手機訊息有上百則，包括簡訊、留言與未接來電，因為自己不小心開成飛航模式，晚點撤出飛航模式後才能看，「我不曉得他有沒有打給我。」

媒體追問，倘若何志偉沒打來，會不會主動打給對方？王世堅說，自己還沒跟對方退出好友，他等等找一下，這是基本的禮貌，即便是競爭對手也應該互相尊重，「我一定是尊重何志偉，一定會打電話跟他做一個溝通致意。」

關於如何與何志偉彌補裂痕？王世堅回應，自己不曉得用什麼方法，只能說用誠意跟對方好好溝通說，「男子漢大丈夫，一笑泯恩仇」，上了擂台那是自家的擂台，大家比劃比劃就好，不是上了擂台就非得簽下生死狀、一人被打死，「即便跟敵隊打大選時，也不必簽生死狀，大家只是比劃」。

最後，被問到有無信心與何志偉一笑泯恩仇？王世堅表指出，自己有信心，大家都是光明磊落男子漢，沒什麼不能溝通，而且何志偉年紀還輕、來日方長，經過幾次琢磨，相信未來重新出現的何志偉還會更精進，這只是一次的讓賢而已。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／何志偉中箭落馬！　落淚恭喜王世堅
曾格爾被爆是「關關」！　摸胸撩衣7分鐘影片曝光
快訊／文彬「來台活動取消」　主辦：處理退票作業
最淫貪官！接受5次性招待　還拿黑錢買「情趣娃娃」
快訊／台積電高雄計劃有重大轉變！　魏哲家首回應了
快訊／圤智雨出門被球棒狠K！　抓到人了
郁方尪「調出鐵證」開戰曾格爾！　控她2破綻：銀行可告
快訊／新北17歲少年當街狂掃42槍！　原因曝光
快訊／遭強風從屋頂吹落地面　2人傷重雙亡
快訊／「堅偉大戰」獲勝！　王世堅現身回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

初選中箭落馬！何志偉落淚恭喜王世堅 　「大我永遠勝過小我」

將致電何志偉溝通「一笑泯恩仇」　王世堅：上擂台非簽生死狀

似曾相似？藍營總統提名三階段　陳水扁：複製綠營2000年模式

周玉蔻曝綠營2024立委勝利方程式　預言「這2人」一定落選

加彭總統附和「台灣屬一中」　外交部譴責不實論述

「堅偉大戰」獲勝！王世堅：初選看到邪惡與善良　有信心與何志偉整合

賴清德宣傳「高中職知識競賽」　喝謝佩芬特調五味雜陳飲料

在星國談兩岸論述！　侯友宜：彼此理解對方、台海就能穩定

外媒關心國民黨2024選情　侯友宜：讓大家看到新北市「這是第一步」

拜訪星國公私部門談國家走向　侯友宜：一起面對內政與外部挑戰

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

林心如打羽毛球超ㄎ一ㄤ 郭雪芙刷燒焦鍋：怨念好重

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

最強春雨全台連炸3天！　中南部「紅到發紫」

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

初選中箭落馬！何志偉落淚恭喜王世堅 　「大我永遠勝過小我」

將致電何志偉溝通「一笑泯恩仇」　王世堅：上擂台非簽生死狀

似曾相似？藍營總統提名三階段　陳水扁：複製綠營2000年模式

周玉蔻曝綠營2024立委勝利方程式　預言「這2人」一定落選

加彭總統附和「台灣屬一中」　外交部譴責不實論述

「堅偉大戰」獲勝！王世堅：初選看到邪惡與善良　有信心與何志偉整合

賴清德宣傳「高中職知識競賽」　喝謝佩芬特調五味雜陳飲料

在星國談兩岸論述！　侯友宜：彼此理解對方、台海就能穩定

外媒關心國民黨2024選情　侯友宜：讓大家看到新北市「這是第一步」

拜訪星國公私部門談國家走向　侯友宜：一起面對內政與外部挑戰

水手開轟新道具亮相　手握「金色三叉戟」化身海王波賽頓

文彬生前座右銘「感覺要死掉了也不會死」　全靠意志力撐下去

路透社經濟學家：美聯準會5月升息一碼　維持至今年底

「爬火車自拍」遭1.5萬伏特高壓電電擊　德13歲少年全身燒傷亡

初選中箭落馬！何志偉落淚恭喜王世堅 　「大我永遠勝過小我」

177萬起！賓士「A-Class／B-Class」改款上市　高性能AMG同步來台

51%民眾看跌未來房價　高雄人最悲觀

豪雨成災！中部地區道路現湧泉　山區落石樹倒塌...幸無人受傷

來自花蓮好心情！文旦精油亮相　縣長徐榛蔚：支持在地買就對了

周湯豪遭爆「曖昧歐弟正妹前妻」　IG發比莉一句話…又刪文！

獅子爽躺岩石做日光浴　河馬「嘴巴一張」嚇走牠

政治熱門新聞

民進黨「堅偉大戰」民調出爐　王世堅贏了

「堅偉大戰」獲勝！王世堅：初選看到邪惡與善良　有信心與何志偉整合

余宛如出局　范綱祥初選勝出將對戰萬美玲

侯友宜今參訪行程曝光！　隨行人員「有這2人」疑為2024整軍

于美人今宣布選立委！　民眾黨內部回應了

初選民調落敗？費鴻泰稱只有神仙知道　「我們比非常滿意還滿意」

李艷秋不忍了！　開轟藍營總統提名「三階段」：還以為在賣電風扇

直擊／侯友宜搭經濟艙赴星國　不走貴賓通道、排隊登機展親民面

即／大甲媽遶境在即！顏清標恐缺席起駕

費芯大戰電話民調落幕　李正皓搶先爆「這人」落敗

直擊／「堅偉大戰」最快今出爐　何志偉快閃立院

民眾黨再攻下一縣市！　金門縣長陳福海掛民眾黨籍

周玉蔻曝綠營2024立委勝利方程式　預言「這2人」一定落選

郭台銘記者會「負評滿天飛」　遭轟很嫩、沒誠意「僅是藍營提名過程」

更多熱門

相關新聞

似曾相似？藍營總統提名三階段　陳水扁：複製綠營2000年模式

似曾相似？藍營總統提名三階段　陳水扁：複製綠營2000年模式

針對秘書長黃健庭日前提出「總統提名作業三階段」，第一階段黨內整合，第二是泛藍整合，第三才是包含民眾黨非綠陣營整合，前總統陳水扁20日直呼，「似曾相識！原來國民黨正在複製2000年阿扁被提名的模式。」

周玉蔻曝綠營2024立委勝利方程式　預言「這2人」一定落選

周玉蔻曝綠營2024立委勝利方程式　預言「這2人」一定落選

「堅偉大戰」獲勝！王世堅：初選看到邪惡與善良　有信心與何志偉整合

「堅偉大戰」獲勝！王世堅：初選看到邪惡與善良　有信心與何志偉整合

賴清德宣傳知識競賽　喝特調五味雜陳飲料

賴清德宣傳知識競賽　喝特調五味雜陳飲料

綠桃園第4選區范綱祥初選勝出　余宛如嘆：是我努力不夠

綠桃園第4選區范綱祥初選勝出　余宛如嘆：是我努力不夠

關鍵字：

北市台北市王世堅何志偉民進黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／ASTRO文彬在自家身亡！得年25歲

即／當街掃射42槍！17歲槍手「犯案3分鐘投案」

快訊／國家警報響！　大雷雨襲4縣市

鹿港天后宮也淹水！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

即／新北黑衣男當眾掃射當鋪！悠閒搭小黃離去

牙齒痛！她衝急診…下秒當醫生面「死掉了」

梁云菲發聲！還原影片內幕「那時短髮也單身」

豪雨狂炸　湍急紅河滾滾而下影像曝

羅志祥為報恩不急生小孩！

ASTRO文彬疑輕生「送醫不治」　靈堂在峨山醫院父母、妹妹都在場

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」！正確讀音曝

ASTRO文彬驟逝「車銀優緊急趕回南韓」！

貨車對撞一路輾　整條路行人消失

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

三上悠亞崩潰哭！　導演、男優被封殺

更多

最夯影音

更多
梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」
國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面