　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

初選中箭落馬！何志偉落淚恭喜王世堅 　「大我永遠勝過小我」

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委初選民調本周開跑，台北市第二選區（士林、大同）結果出爐，現任立委何志偉以39.7％敗給了北市議員王世堅的41.97%。對此，何志偉受訪時哽咽回應，感謝每位支持者，只要民進黨提名的參選人，自己都會全力以赴幫忙，下一個任務就是幫助黨主席賴清德勝選，自己不會缺席。

▲▼何志偉初選落敗 記者會說明。（圖／記者屠惠剛攝）

▲何志偉因初選落敗而哽咽。（圖／記者屠惠剛攝）

何志偉表示，有些話想跟大家說，首先要感謝支持者，恭喜王世堅勝選，下一步一定要更加努力，為民進黨總統候選人賴清德贏得選戰。對於賴系立委的相挺，何志偉表示，這只是一場初選、無關派系，還是很感謝很多朋友一起來幫忙，每次的選舉跟考驗都讓自己變成更好的人。

至於初選結束後，是否會支持王世堅？何志偉表示，只要是民進黨提名的候選人，自己一定全力相挺。媒體也追問脫黨參選的可能性，他回應，從當時補選，就是由小英總統徵召，自己都是按黨內機制在走，不用擔心，民主是非常神奇的，可以大吵大鬧，後續修復能力也很強，民進黨一定要團結支持賴清德。

至於4年後是否再挑戰王世堅？何志偉表示，人生的路是越走越寬廣，未來要做什麼會跟大家報告，只要自己還在崗位一天都會努力，過去1280月票提案人，降價變成1200，接到蠻多電話，甚至連在位官員與議員都有打電話過來，讓他很感謝。

何志偉指出，賴清德主席一直以來都很關心，人沒有心情情緒不可能，心裡面抱持感謝，因為民差距並不大，要恭喜對手，感謝給予溫暖的人，選舉除了要把公共政策顧好，人跟人、人跟土地、人跟家的情感是濃厚的，今天表達最真摯的感動。

至於是否有信心王世堅守住立委席位？何志偉表示，尊重選民智慧，如同自己所說，只要民進黨提名候選人，就會當作自己選舉再努力，大同區里長百分之百全部當選，議員也有輔選，今天恭喜也是感謝的一天。

至於下一步規劃？何志偉表示，剛剛還在質詢，提案已經破千案，每一天起床就是認真，睡覺前要心安理得，他都會跟自己說自己很棒，不管結果如何，民主機制下，民進黨的團結機制下，就是要祝福對方一起加油，這時候跟大家報告大我永遠勝過小我，大局永遠最重要，下一局賴清德總統是最重要的。
 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
桃機招人「起薪最高7.4萬」！　無經驗可
台灣人峇里島猝逝！　死者是「資深調查官」
父親遺體放榮總冰櫃11年　高大成曝冰屍狀態
3水庫大進補！　自來水公司：有助解除旱象
快訊／台積電投資高雄「計畫調整」　高市府回應
《食神》唐牛現蹤西門町！　「沒戴口罩」被計程車拒載
快訊／連2天被開槍掃射！新北警察局長怒了：今晚全市大掃黑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／對決于美人！吳沛憶投入中正萬華選戰　「用年輕力量改變地方」

中駐星大使現身侯友宜下榻飯店！　新北高層澄清：絕無與侯見面

台積電投資高雄不變！他點名4藍營議員「成天唱衰」：一個都別跑

與于美人合作？　柯文哲：團結一切可團結的力量

傳見星國政府高層？　侯友宜：要不要對外公布尊重新加坡

隨堂考蔣萬安列管政見「連2錯」　秦慧珠批研考會主委「不熟業務」

快訊／台積電投資高雄「計畫調整」　高市府回應了

侯友宜訪星遭疑「自由行」　新北市府：民進黨唱衰行徑大可不必

初選勝出卻「靜悄悄」採通他人代發　王世堅感謝陳怡君：念舊惜情的人

海巡執法也「大膽用槍」　《海岸巡防機關器械使用條例》修法初審通過

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

林心如打羽毛球超ㄎ一ㄤ 郭雪芙刷燒焦鍋：怨念好重

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

最強春雨全台連炸3天！　中南部「紅到發紫」

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

快訊／對決于美人！吳沛憶投入中正萬華選戰　「用年輕力量改變地方」

中駐星大使現身侯友宜下榻飯店！　新北高層澄清：絕無與侯見面

台積電投資高雄不變！他點名4藍營議員「成天唱衰」：一個都別跑

與于美人合作？　柯文哲：團結一切可團結的力量

傳見星國政府高層？　侯友宜：要不要對外公布尊重新加坡

隨堂考蔣萬安列管政見「連2錯」　秦慧珠批研考會主委「不熟業務」

快訊／台積電投資高雄「計畫調整」　高市府回應了

侯友宜訪星遭疑「自由行」　新北市府：民進黨唱衰行徑大可不必

初選勝出卻「靜悄悄」採通他人代發　王世堅感謝陳怡君：念舊惜情的人

海巡執法也「大膽用槍」　《海岸巡防機關器械使用條例》修法初審通過

俄烏戰爭以來首次！北約秘書長突訪基輔　外媒：公開支持烏軍反攻

10億喵喵被抄引爆內戰！弘仁會「雙北連轟64槍」　幕後恩怨曝光

李明川斜槓購物專家！30年來最大挑戰「急摳利菁」求救

快訊／對決于美人！吳沛憶投入中正萬華選戰　「用年輕力量改變地方」

英勇漁民3秒壓制嫌！　日相岸田22日「重返和歌山」當面致謝

北富銀申請設立澳洲雪梨分行　金管會准了！

《寶可夢 朱紫》最強火爆獸登場　黑色太晶團體戰4／21開打

中駐星大使現身侯友宜下榻飯店！　新北高層澄清：絕無與侯見面

承接「小清新」文姿云奪金希望　教練看好辜翠萍人來瘋

暑假日本機票調降！虎航「平均降幅2千元」　專家統整降價時段

台南20外籍人士婚宴會館前混戰「拳腳齊飛打成一團」　4人受傷

政治熱門新聞

「堅偉大戰」獲勝！王世堅：初選看到邪惡與善良　有信心與何志偉整合

民進黨「堅偉大戰」民調出爐　王世堅贏了

初選中箭落馬！何志偉落淚恭喜王世堅 　「大我永遠勝過小我」

余宛如出局　范綱祥初選勝出將對戰萬美玲

侯友宜今參訪行程曝光！　隨行人員「有這2人」疑為2024整軍

于美人今宣布選立委！　民眾黨內部回應了

台積電投資高雄「計畫調整」高市府回應

李艷秋不忍了！　開轟藍營總統提名「三階段」：還以為在賣電風扇

初選民調落敗？費鴻泰稱只有神仙知道　「我們比非常滿意還滿意」

即／大甲媽遶境在即！顏清標恐缺席起駕

直擊／侯友宜搭經濟艙赴星國　不走貴賓通道、排隊登機展親民面

周玉蔻曝綠營2024立委勝利方程式　預言「這2人」一定落選

費芯大戰電話民調落幕　李正皓搶先爆「這人」落敗

直擊／「堅偉大戰」最快今出爐　何志偉快閃立院

更多熱門

相關新聞

王世堅力退何志偉贏初選　高嘉瑜祝賀：斬妖除魔真男人

王世堅力退何志偉贏初選　高嘉瑜祝賀：斬妖除魔真男人

民進黨2024年立委初選20日公布台北市第2選區結果，由資深議員王世堅擊敗尋求連任的何志偉出線。與王世堅關係不錯的立委高嘉瑜，也特別傳簡訊給王恭喜，內容提到「恭喜世堅委員，果然是斬妖除魔真男人，簽名照要記...」；王世堅在展示完手機後，還再次強調自己沒有惡意，看了再答覆，藍點點就是表示沒看吧？

王世堅：將致電何志偉溝通「一笑泯恩仇」

王世堅：將致電何志偉溝通「一笑泯恩仇」

似曾相似？藍營總統提名三階段　陳水扁：複製綠營2000年模式

似曾相似？藍營總統提名三階段　陳水扁：複製綠營2000年模式

周玉蔻曝綠營2024立委勝利方程式　預言「這2人」一定落選

周玉蔻曝綠營2024立委勝利方程式　預言「這2人」一定落選

「堅偉大戰」獲勝！王世堅：初選看到邪惡與善良　有信心與何志偉整合

「堅偉大戰」獲勝！王世堅：初選看到邪惡與善良　有信心與何志偉整合

關鍵字：

何志偉2022九合一大選高嘉瑜王世堅民進黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／ASTRO文彬在自家身亡！得年25歲

即／當街掃射51槍！17歲槍手「犯案3分鐘投案」

快訊／國家警報響！　大雷雨襲4縣市

鹿港天后宮也淹水！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

即／新北黑衣男當眾掃射當鋪！悠閒搭小黃離去

梁云菲發聲！還原影片內幕「那時短髮也單身」

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」！正確讀音曝

牙齒痛！她衝急診…下秒當醫生面「死掉了」

豪雨狂炸　湍急紅河滾滾而下影像曝

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

羅志祥為報恩不急生小孩！

ASTRO文彬疑輕生「送醫不治」　靈堂在峨山醫院父母、妹妹都在場

ASTRO文彬驟逝「車銀優緊急趕回南韓」！

貨車對撞一路輾　整條路行人消失

三上悠亞崩潰哭！　導演、男優被封殺

更多

最夯影音

更多
梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」
國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面