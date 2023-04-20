初選中箭落馬！何志偉落淚恭喜王世堅 　「大我永遠勝過小我」

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委初選民調本周開跑，台北市第二選區（士林、大同）結果出爐，現任立委何志偉以39.7％敗給了北市議員王世堅的41.97%。對此，何志偉受訪時哽咽回應，感謝每位支持者，只要民進黨提名的參選人，自己都會全力以赴幫忙，下一個任務就是幫助黨主席賴清德勝選，自己不會缺席。

▲何志偉因初選落敗而哽咽。（圖／記者屠惠剛攝）



何志偉表示，有些話想跟大家說，首先要感謝支持者，恭喜王世堅勝選，下一步一定要更加努力，為民進黨總統候選人賴清德贏得選戰。對於賴系立委的相挺，何志偉表示，這只是一場初選、無關派系，還是很感謝很多朋友一起來幫忙，每次的選舉跟考驗都讓自己變成更好的人。

至於初選結束後，是否會支持王世堅？何志偉表示，只要是民進黨提名的候選人，自己一定全力相挺。媒體也追問脫黨參選的可能性，他回應，從當時補選，就是由小英總統徵召，自己都是按黨內機制在走，不用擔心，民主是非常神奇的，可以大吵大鬧，後續修復能力也很強，民進黨一定要團結支持賴清德。

至於4年後是否再挑戰王世堅？何志偉表示，人生的路是越走越寬廣，未來要做什麼會跟大家報告，只要自己還在崗位一天都會努力，過去1280月票提案人，降價變成1200，接到蠻多電話，甚至連在位官員與議員都有打電話過來，讓他很感謝。

何志偉指出，賴清德主席一直以來都很關心，人沒有心情情緒不可能，心裡面抱持感謝，因為民差距並不大，要恭喜對手，感謝給予溫暖的人，選舉除了要把公共政策顧好，人跟人、人跟土地、人跟家的情感是濃厚的，今天表達最真摯的感動。

至於是否有信心王世堅守住立委席位？何志偉表示，尊重選民智慧，如同自己所說，只要民進黨提名候選人，就會當作自己選舉再努力，大同區里長百分之百全部當選，議員也有輔選，今天恭喜也是感謝的一天。

至於下一步規劃？何志偉表示，剛剛還在質詢，提案已經破千案，每一天起床就是認真，睡覺前要心安理得，他都會跟自己說自己很棒，不管結果如何，民主機制下，民進黨的團結機制下，就是要祝福對方一起加油，這時候跟大家報告大我永遠勝過小我，大局永遠最重要，下一局賴清德總統是最重要的。

