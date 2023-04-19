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社會 社會焦點 保障人權

北市水門弊案　涉貪官員17年前曾因「瀝青弊案」遭起訴

記者劉昌松／台北報導

台北市府水利處副工程司方龍乾，因涉嫌包庇施作河濱公園疏散門（水門）維護工程廠商，以不實驗收等方式，放水讓未按規定施工的廠商過關，19日遭檢調單位搜索約談到案。事實上，方龍乾17年前任職北市府養工處時，就曾因涉及市議員向瀝青業者索賄弊案遭起訴，經法院判決無罪後才又回復公務員身分。針對方男再次涉弊，檢調正持續漏夜偵訊中。

▲因應鋒面可能帶來豪雨，水利署應變小組提前成立嚴實戒備—在建工程防汛實員演練。（圖／經濟部）

▲全台進入防汛期積極戒備期間，傳出北市水利處官員涉嫌在水門維護工程中圖利廠商。（示意圖／經濟部）

台北市5月1日就要進入防汛期，卻傳出重要的水門維護工程發生弊端，水利處特別發布新聞稿，證實水利處高灘地機電管理站2名公務員因「110年度全市河濱公園疏散門等設施預約維護工程」等4件採購案遭檢調搜索約談，水利處表示將全面清查相關履約過程資料，並嚴正聲明，目前積極整備防汛工作，不會受到此個案影響。

事實上，19日遭約談的涉案官員中，副工程司方龍乾曾在2006年捲入前市議員許富男向瀝青業者索賄案，遭檢調約談後，因涉嫌收賄5萬元遭起訴，並被市府記過停職。不過，案件歷經三審後，法院認為，白手套指證行賄的時間，方龍乾正在辦公室批示公文，隨後又去參加慶生會聚餐，因此認為證人指認不可信，判決方男無罪確定。

方龍乾復職後，改到水利處高灘地機電管理站任職，又遭檢調懷疑，涉嫌從2021年起至2022年間，在處理委外工程案時，為了協助廠商完成履約，忽視廠商未按規定施工、浮報工程款項，最後還疑似驗收不實，藉此圖利廠商，從中收取回扣等不法利益，且方的直屬長官、郭姓站長也疑似涉案。

台北地檢署19日指揮調查局台北市調處展開搜索約談方、郭和葛姓業者等7人到案，除方男表明拒絕夜間偵訊外，郭姓站長與葛姓業者等人仍由檢調漏夜偵訊中，全案朝《貪污治罪條例》的利用職務詐取財物，以及圖利等罪嫌方向偵辦。

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