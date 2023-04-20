周玉蔻曝綠營2024立委勝利方程式　預言「這2人」一定落選

▲資深媒體人周玉蔻。（圖／記者劉昌松攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨內立委初選戰況激烈，初選民調本周開跑，台北市第二選區（士林、大同）「堅偉大戰」結果20日中午出爐，由台北市議員王世堅勝出，但資深媒體人周玉蔻卻在結果公布後透過臉書大膽預言，王世堅和現任立委高嘉瑜2024一定會落選，更分析了綠營2024台北市立委選戰結果會是「-3+3 +1回到4」。

周玉蔻指出，民進黨加本土陣營，明年台北市立委選舉，第四選區（南港、內湖）的高嘉瑜和第二選區（士林、大同）的王世堅一定會輸，加上第五選區（中正、萬華）的無黨籍立委林昶佐不選；她接著提到，幸好，第一選區（北投、士林）的立委吳思瑤很穩，第七選區（信義、南松山）的候選人許淑華會贏，而第六選區（大安、文山）若能整合社民黨議員苗博雅，國民黨也會輸。

此外，周玉蔻認為，雖然第五選區的林昶佐不選，但代為出征的吳沛憶也能完勝分裂的藍、白陣營，她信心喊話，「所以，-3+3 +1回到4，安啦！」此文一出也掀起網友討論「還有中山北松山希望派梁文傑」、「大安區，范雲或謝佩芬也很有機會贏」。

周玉蔻隨後又再發文解釋王世堅會落選的原因，她認為，「藍的不會投他（沈富雄是先例）；綠的一半恨他（何志偉大本營）！」