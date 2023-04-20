直擊／「堅偉大戰」民調結果最快今出爐　何志偉快閃立院簽到

記者呂晏慈／台北報導

民進黨19日晚間進行台北市第二選區（士林、大同）初選民調，積極尋求連任的立委何志偉面臨資深市議員王世堅挑戰，雙方連日交鋒，甚至一度鬧上警局，據指出，因已完成1200份樣本，評估最快20日中午「堅偉大戰」結果就會出爐。至於今日晚間繼續進行民調的選區，民進黨將於上午10點抽籤後公布。

▲何志偉上午9點20分左右現身外交及國防委員會簽到。（圖／記者呂晏慈攝）

台北市第二選區（士林、大同）被視為本屆民進黨立委初選指標性戰區，綠色友誼連線的何志偉連任之路受到同黨王世堅挑戰，多名英系、正國會市議員紛紛公開站台支持王世堅，雙方連日隔空交鋒，甚至一度因王世堅不滿遭不具名圖卡影射，指英系中常委黃承國是王世堅背後的「影武者」而鬧上警局，而何志偉今也因不滿遭對手和英系立委莊瑞雄攻訐提告，初選駁火激烈，充滿煙硝味。

《ETtoday新聞雲》今天上午直擊，何志偉9點20分左右現身立法院外交及國防委員會簽到，隨即「快閃」搭車離去，期間對於媒體詢問現在心情如何，是否會感到擔心？何低調未受訪，僅向眾媒體表示，「不好意思讓大家辛苦了，感謝大家，謝謝謝謝」。

▲民進黨立委何志偉上午未留步受訪。（圖／記者陳煥丞攝）