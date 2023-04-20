擴大政務人員任用挨批　行政院：比例僅7％怎麼會摧毀文官體系？

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組改擴大政務人員任用挨批　行政院：比例僅7％怎麼會摧毀文官體系？

▲▼行政院代理發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院代理發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院近期推動組織改造相關修法，擴大政務人員任用範圍，引來在野黨立委怒嗆擴大酬庸。對此，行政院發言人羅秉成20日在例行院會後記者會表示，蔡政府是歷屆政府內，最重視常任文官，未來127個三級機關首長中僅11個可採雙軌制，比例僅7％，「怎麼會說摧毀常務文官體系？這個言過其實，老實講沒有必要」。

羅秉成表示，這是政府組織永續發展的議題，大家可以理性討論，「但不用做過度政治操作或渲染誇大」；羅說，該制度早在2004年《中央行政機關組織基準法》第18條已經訂定，三級機關首長原則上是常任，例外可以雙軌採政務任命。

羅秉成指出，此規定要有法律上的明文規定或特殊性，「將近20年來，這樣的運作沒問題」，現在的法律規定裡面，三級機關首長可以採取雙軌制的，「在123個三級機關首長中，也只有7個，這7個中也只有3個是政務任用」。

羅秉成舉例，最近健保署長石崇良因為原來職位是政務任命，後來改為常務任命，其實石崇良署長是常務文官、可以常務任命，這樣的情形比例非常低。這樣的立法本意就是讓三級機關首長在特殊情形下，在法律授權狀況可以有政務任命，因為有些時候這個職位可能有專業需求，在常任文官內，不一定找得到適當人選，也沒有排除常任文官，如健保署就是。

「這議題是這次組改，在經濟部有三個署、內政部有一個署，觀光署、產業署等，有特別規定要用雙軌制。」羅秉成說，從產業發展來看，要從業界找人才要有彈性用人空間，所以有特殊性在。組織到底雙軌還是單軌，其實有增有減，這次組改，環保署升級為環保部，本來有毒物局，原先是雙軌，以後改成署後反而變成單軌他是看組織功能需求去做調整，「把現在7個加上未來4個，才11個，以後變成127個三級機關，所佔比例只有7%，這樣怎麼會說摧毀常務文官體系？這個言過其實，老實講沒有必要」。

羅秉成強調，蔡政府可說是歷屆政府內，最重視常任文官。他以自己為例，從律師轉任公職，發現政府的文官非常優秀，其實很多部會首長政務官都是常任文官拔擢，如秘書長李孟諺、財政部長莊翠雲、經濟部長王美花等，都是常任文官一路表現優異，拔擢變政務官。

羅秉成說，國家在組織、人事都是用人唯才，把其誇大成會摧毀體制，太小看政府的常務文官的體質，在政黨輪替後已經非常穩健，不受政黨輪替影響，這是民主成熟的表現，「所以一個單純組改問題，在這事情上面大做文章沒有必要」。

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