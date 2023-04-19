行政院三級機關組改　首長擬採雙軌制

記者黃翊婷／綜合報導

行政院第二階段組織改造修法去年拍板將推動6部會組織改造，新增設的三級機關部分首長可能會採用常務及政務雙軌制。對此，有在野黨立委質疑，採用雙軌制會導致政治酬庸增加、破壞文官體制，甚至出現外行領導內行的狀況。

▲行政院。（圖／ETtoday資料照）

行政院組織法修正案早在2010年經立法院三讀通過，明訂行政院轄下37個部會整併為29個，並自2012年啟動組織改造。去年4月11日立法院三讀通過《行政院組織法》第3條部分修正草案，將現行規定的環境資源部調整為「環境部」、經濟及能源部、交通及建設部維持目前機關名稱，定名為「經濟部」、「交通部」。

根據《聯合新聞網》報導，行政院組改，未來新增設的三級機關包含經濟部產業發展署、經濟部中小及新創企業署、經濟部能源署、交通部觀光署等等，首長進用可能採用雙軌制，也就是說，除了由常任文官擔任之外，還能允許政治任命；對此，有在野黨立委提出質疑，採用雙軌制可能導致政治酬庸增加、破壞文官體制，甚至出現外行領導內行的狀況。

此外，民進黨團總召柯建銘在今年2月立法院新會期開議前提到，行政院送赴立法院審議議案仍有逾百件，包含與掃除黑金有關的《公職人員選舉罷免法》、《總統副總統選舉罷免法》，以及治安、道安、組改相關草案等等。

其中，在攸關組改方面的重大議案中，共有包括行政院、內政部、經濟部、交通部、農業部、環境部、核能安全委員會等49項法案，須經立法院審議。