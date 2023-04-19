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蔡培慧爭取政院全額補助改善校園老舊廁所　南投縣府估需3.8億

▲立法委員蔡培慧爭取行政院專案全額補助，改善南投校園老舊廁所。（圖／蔡培慧服務團隊提供，下同）

▲立法委員蔡培慧爭取行政院專案全額補助，改善南投校園老舊廁所。（圖／蔡培慧服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為改善縣內校園環境，立法委員蔡培慧18日會同市民代表沈啟修等人，前往南投市德興、新豐、漳和國小，以及名間鄉新街、弓鞋國小，進行老舊廁所的改善實地會勘，並爭取行政院專案經費將全數補助進行翻新。

蔡培慧表示，全縣許多校舍經921地震重建後，廁所已使用逾20年，不僅破損嚴重，也不符合現在需求：像弓鞋國小的小便斗當初設計過高，導致學生須站在用課桌椅製作的木板上才能如廁，漳和國小因通風與排水不良，廁所長久飄散惡臭，許多破舊廁所更已嚴重影響學生的使用安全。

▲立法委員蔡培慧爭取行政院專案全額補助，改善南投校園老舊廁所。（圖／蔡培慧服務團隊提供）

新豐國小校長范慶鐘表示，舊式的友善廁所大多通風與採光不佳、不堪使用，加上當初設計空間規劃有限，現已淪為堆置工具間的儲藏室，讓許多師生產生困擾；弓鞋國小校長陳建佑表示，該校廁所有一半以上已經不符合目前學生需求，不僅造成衛生疑慮，甚至沒有男女分廁，希望能透過蔡培慧的協助讓學生有安全衛生的如廁環境。

▲立法委員蔡培慧爭取行政院專案全額補助，改善南投校園老舊廁所。（圖／蔡培慧服務團隊提供）

蔡培慧指出，過去已與團隊會勘了竹山國小、水里國中等7所學校，只要學校有需求，都願意從中央爭取全額經費來協助幫忙；縣長許淑華昨天則於縣議會臨時會上表示，議長及議員關心的縣內學校老舊廁所問題，教育處已在3月份請學校提出維修規劃，總經費約需3億8000萬元，將向中央申請經費補助，並請縣內立委共同協助爭取，提升學校的環境衛生品質。

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