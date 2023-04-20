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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文連2年不見環團？　總統府：持續安排會面、議題都列管追蹤

▲參訪基隆口罩國家隊 蔡英文：推動製造業升級轉型。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者陶本和／台北報導

每年4月22日世界地球日，環保團體表示，過去20年的傳統，都會跟總統見面討論環保議題，不過2022年因疫情未接見外，今年總統蔡英文也傳出以政務繁忙為由不接見。對此，總統府20日澄清，總統蔡英文於4月22日已有既定行程，但與環保團體代表的會面會持續安排，媒體報導內容並不確實。

2022年時，因為疫情因素蔡英文沒有接見環保團體，而2023年的4月22日，有媒體報導指稱，蔡英文以「政務繁忙」為由一樣沒有要接見環團，這也引起環團的不滿，認為已經連續2年見不到總統，無法當面討論環保的相關議題。

對此，總統府發言人林聿禪20日澄清，總統蔡英文於4月22日已有既定行程，但與環保團體代表的會面會持續安排，媒體報導內容並不確實。

林聿禪表示，總統與環保團體代表會面，並針對環境議題交換意見，是多年的慣例，過往會面時間也不一定安排在4月22日，目前總統府正在洽排本次的會面行程，故媒體報導內容與實情並不相符。

此外，林聿禪說，針對環團代表關心的議題目前正由相關部會列管追蹤中，期待藉由會面，與環團代表針對環保議題充分交換意見，為台灣永續發展共同努力。

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