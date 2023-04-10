網傳總統訪美行程「侍衛挾帶私菸」　府方提告！警報請檢方偵辦

▲警政署表示將針對網路假消息進行追查，圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

針對近日網路知名論壇包含Mobile01、PTT網站有網友發文，指控總統府侍衛利用總統訪美行程走私香菸等情，警政署10日獲知上情後，嚴正聲明駁斥此為假消息，加上總統府決定不讓錯誤訊息散播，報案提告，警方目前已報請檢察官指揮偵辦中。

警政署強調：文章內容為刻意捏造的錯假訊息，呼籲各界切勿以訛傳訛、轉傳錯假訊息，以免觸法。警政署指出，經總統府證實，本次總統出訪專機，無免稅品販賣服務及相關貨品上機，亦無所稱之林姓警員任職總隊府侍衛室，總統府正檢具相關證據向刑事局報案。

警政署指出，保警第四總隊確有該指控文章所說的林姓員警，但「林員」根本未曾借調支援總統府，有關林員對其身分、相關帳號遭冒用部分，已向彰化縣警局報案。

警政署強調，本案已由刑事局、彰化縣警局共組專案小組並報請檢察官指揮偵辦中，務將追查幕後刊登者身分，釐清其犯案動機。警政署呼籲，網路刊登內容為刻意捏造之錯假訊息，請民眾切勿相信及轉傳散播，以免觸法。

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