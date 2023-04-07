「蔡英文讓世界看見台灣決心」　民進黨：盼在野黨正確解讀國際訊息

▲美國眾議院議長麥卡錫5日選在加州雷根圖書館會晤我國總統蔡英文。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文出訪「民主夥伴共榮之旅」落幕，期間她在雷根圖書館與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會談，並與跨黨派議員進行雙邊領袖會議，成為本次行程引起國際討論的最大亮點。民進黨發言人、國際事務部主任謝佩芬7日表示，蔡英文透過此次出訪，讓全世界再一次看到台灣維護和平、捍衛民主的堅定意志與決心，希望在野黨能正視蔡英文的出訪，並正確解讀國際訊息，才是能有助台灣利益。

謝佩芬表示，蔡英文自上任以來，努力開拓台灣的外交空間，台美關係更形緊密，麥卡錫也在此次會面後公開肯定「當前台美關係是此生中最強健的時刻，而蔡總統無疑是這段強健關係的重要推手」。她認為，此次雙方會面，受到世界矚目，這不僅是民主國家展現團結的重要進程，也是台灣人展現保衛民主與和平的宣示。

謝佩芬說，蔡英文此次出訪，對國際社會重申台灣維護和平現狀的決心，期盼讓台灣人民繼續在自由開放的社會中生活，相信全世界都聽見台灣的聲音；而民進黨主席賴清德也多次強調「我們要持續深化台美關係，在各領域與世界民主陣營的夥伴緊密合作，為印太區域的穩定做出貢獻，達成守護民主、和平與繁榮的新世代使命。」

▼美國眾議院議長麥卡錫5日選在加州雷根圖書館會晤我國總統蔡英文。（圖／路透）



謝佩芬說，儘管蔡英文啟程前，宏都拉斯罔顧兩國多年交誼，與我斷交，但面對中共威脅與壓迫，民進黨上下一心，與台灣人民共同面對困境，開創新局。

謝佩芬說，除了在台美關係達到長足進展，蔡英文此行「民主夥伴共榮之旅」進一步鞏固我國與邦交國的雙邊關係，在多項合作上證明勇氣、努力、決心和勤奮，能達到與友邦國家雙邊互助互惠、共榮共好的驕傲成就。如同瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）所說：「對瓜地馬拉來說，這一次蔡總統來訪非常重要，讓我們有機會可以重申我們對台灣的支持，我們一定會在國際所有的論壇上面，成為支持台灣的聲音，瓜地馬拉是台灣最堅定的朋友！」

謝佩芬指出，蔡英文到訪貝里斯時，布里仙紐（John Briceño）總理也表示，當新冠疫情來襲時，台灣積極幫助貝里斯在疫後的經濟復甦及社會安定。其中，獎學金合作計畫讓貝國學生將台灣視為繼續深造與專業發展的首選國家，「他們都愛上了台灣」；而布里仙紐總理也致贈蔡英文國會參眾兩院通過象徵堅定支持臺貝邦誼之「2023支持民主台灣動議」。

謝佩芬表示，蔡英文所領導的民進黨政府秉持「踏實外交、互惠互助」的目標，支持友邦長期、實質的發展，繼續和國際上的民主夥伴相互合作。除此之外，海外的台灣僑民也發揮重要的民間外交作用，此次蔡英文的行程中，皆可見到海外台灣人熱情的迎接與支持，僑民與當地政府、民間各界所搭建的橋樑，同樣為台灣外交做出重大貢獻，我們感謝外交團隊及海內外台灣人無私奉獻。

謝佩芬指出，很遺憾地看到，中共持續對蔡英文過境美國文攻武赫，不僅完全違背台灣主流民意，更與民主國家對蔡英文的高度評價大相逕庭，未能展現大國格局。

謝佩芬強調，蔡英文透過此次出訪，讓全世界再一次看到台灣維護和平、捍衛民主的堅定意志與決心，我們也持續在經貿、科技、文化等領域上，拓展台灣軟實力，這是全體國人共同期待的國家發展，也希望在野黨能正視蔡英文的出訪，並正確解讀國際訊息，才是能有助台灣利益。