楊永明稱蔡英文聽安全簡報沒軍方　總統府酸：理解他有數位落差

▲針對中共環台軍演，蔡英文下午返回總統府聽取簡報。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

前國安會副秘書長楊永明稱總統蔡英文聽取安全簡報時「沒有軍方人士、不尊重專業」等。總統府發言人林聿禪9日表示，相較於楊永明任職的當年，現在的國安會與國軍建立即時的整合同步資訊，透過這項系統，總統與國安會可以即時掌握全盤情勢，與軍方同步聯繫並聽取簡報。她說，可以理解楊永明任職時並沒有相關的建置，各種裝備整備也確實與當前有相當的數位落差，以至於會有類似發言。

根據中共解放軍東部戰區釋出的訊息，將於4月8日至10日，計劃在台灣海峽和台灣北部、南部以及台灣以東海空域，組織環台戰備警巡和「聯合利劍」演習。對此，我國防部9日表示，中共於8日編組軍機、艦，分自北、中、南逾越海峽中線，共偵獲共機71架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域45架次，共艦9艘次。

對此，蔡英文8日中午與美國聯邦眾議院外交委員會麥考爾（Michael McCaul）訪團舉行午宴後，隨即回到總統府，針對中共環台軍演聽取簡報，總統府國安會秘書長顧立雄、國安局長蔡明彥、總統府副秘書長黃重諺、張惇涵、國安會諮委陳俊麟等人都參與會議。

不過，針對府方釋出的內部畫面，馬政府時代國安會副秘書長楊永明表示，這張照片顯示出蔡政府的作秀心態大於尊重專業，一面倒向美國造成兩岸僵局與台海緊張，但是心腹幕僚主導對外政策與國安戰略，卻不見尊重專業領域。他認為，照片坐在桌子上的除了國安局長外，沒有一個軍事戰略專業，國安會的軍方背景人員都不在，國防部官員都不在。

對此，林聿禪9日表示，相較於楊永明任職的當年，現在的國安會與國軍建立即時的整合同步資訊，透過這項系統，總統與國安會可以即時掌握全盤情勢，與軍方同步聯繫並聽取簡報。她說，可以理解楊永明任職時並沒有相關的建置，各種裝備整備也確實與當前有相當的數位落差，以至於會有類似發言。

林聿禪強調，在中國持續在台海及區域周邊進行各項演習，破壞區域穩定的同時，國安單位與國軍正全天候堅守崗位、守護國家安全之際，也請國人給予他們最大的支持與鼓勵，這類不確實、非專業，可能淪為對方操作、混誤認知的言論，應該適可而止。

▼前國安會副秘書長楊永明參選立委 。（資料照／記者黃克翔攝）

