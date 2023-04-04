獨／唐澤貴洋又出手！揚言4／4兒童新樂園隨機殺人　大批警力進駐

▲蔣萬安出席如果兒童劇團歡慶兒童節活動，卻有歹徒揚言到該處隨機殺人引發大批警力進駐維安。（圖／記者呂佳賢攝）

記者張君豪／台北報導

跨國恐嚇台灣政府機關累犯「唐澤貴洋」又出手了！清明連假3日當天，總統府電子郵件信箱接獲恐嚇慣犯唐澤貴洋來信，他揚言將在兒童節當天會在機場捷運A1台北站，以及台北市兒童新樂園隨機殺害入場民眾！雖然唐澤貴洋恐嚇內容從來未曾實現，但因台北市長蔣萬安4日上午到兒童新樂園出席劇團活動與入園兒童同樂，台北市警方不敢大意，特別增派大批警力進駐兒童新樂園維安。

據了解，總統府在3日當天皆獲揚言4月4日兒童節當天「會在機場捷運A1台北站放炸彈」「要到台北新兒童樂園隨機殺人」府方不敢大意，當天立即將恐嚇信件及電郵發送端等相關資料移請台北市警局協助偵處。

▲圖為北市政府警察局外觀。（圖／翻攝畫面）

但經台北市刑大科偵隊快速比對，發現恐嚇電郵上雖未署名，但經爬梳過往歹徒恐嚇台灣政府、交通中樞包含總統府台鐵、高鐵、高捷、桃園機場等恐嚇電郵，發現所使用的「gmail」帳號信箱與上述恐嚇慣犯署名「唐澤貴洋」的相同，4日兩封信雖未署名，但專案小組研判應與日前的恐嚇信件同一歹徒所為。

加上台北市長蔣萬安4日上午將到新兒童樂園參加劇團活動與市民同歡，台北市警局不敢大意，今天加派大批警力進駐新兒童樂園維安，以確保市長與入園市民人身安全。

目前警方也緊急向Google調取相關涉案電郵帳號的申登資料及上網登錄檔，希望藉此釐清寄送恐嚇公眾訊息歹徒身分，但過往案例中，唐澤貴洋曾多次化名恐嚇，甚至用過副總統賴清德名稱發送恐嚇電郵，加上均使用跳板IP犯案，警方坦承偵辦實務上，追查並不容易。

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