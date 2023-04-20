快訊／「堅偉大戰」王世堅贏了　民調41.97％勝過何志偉39.7％

▲台北市議員王世堅、立委何志偉連日隔空對嗆。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委初選民調本周開跑，台北市第二選區（士林、大同）結果20日中午出爐，綠色友誼連線立委何志偉以39.7％惜敗，無緣代表民進黨參選2024立委大選，資深市議員王世堅參選以來獲得英系、正國會議員支持，以41.97％勝出，兩人差距僅2.27個百分點，另外亦有18.33％未表態。

民進黨本周開始進行第一階段立委初選民調，今天繼續執行台中市第六選區（市議員黃守達、市議員江肇國、前市議員何敏誠之子何昆霖）、屏東縣第一選區（立委鍾佳濱、縣議員陳明達）電話民調作業，另外本周還將進行嘉義市（立委王美惠、市議員黃露慧、前市議員凌子楚）、台東縣（立委劉櫂豪、前立委賴坤成）等選區的民調作業。

至於第二階段，將於4月24日至4月30日進行電話民調，包括新北市第三選區（前市議員李坤城、市議員李余典、市議員彭佳芸）、新北市第四選區（立委吳秉叡、醫師許文琪）、桃園市第一選區（立委鄭運鵬、前市議員郭麗華、桃園航空城前董事長黃適卓）、桃園市第五選區（市議員劉仁照、市議員楊家俍）、基隆市（市議員張秉鈞、市議員張之豪、市議員鄭文婷）、台南市第一選區（立委賴惠員、前觀光局長郭貞慧）。

▼民進黨公布初選民調結果。（圖／民進黨提供）

