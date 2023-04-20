徐巧芯自信「綠把我當假想敵」　費鴻泰曝民調：因為跟我對比一定輸

記者杜冠霖／台北報導

國民黨北市松山、信義立委選區「芯費大戰」打得火熱，議員徐巧芯、現任立委費鴻泰頻頻隔空交火，而徐日前稱，民進黨電話民調都把她當作假想對手，因此自己在綠營的民調公司中應該都是勝出的。對此，費鴻泰20日受訪時直言，民進黨跟我對比一定輸、民調還沒做就知道結果，因此找一個相對好選的人、比較有機會。

▲國民黨立委費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）



對於徐巧芯稱民進黨將自己設定為假想敵？費鴻泰表示，因為民進黨歷次不管誰做民調都輸得很慘，自己三個禮拜前找一個民調機構，贏許淑華20個百分點、徐巧芯才贏14個百分點，民進黨也做過很多民調，「若是跟我對比，結果就是輸。」

費鴻泰指出，民進黨自然找相對好選的對象當假想敵，「這是我的猜測，因為跟我對比一定輸、民調還沒做就知道結果，因此找一個相對好選的人、比較有機會。」

對於徐巧芯22日要公布競選對手許淑華相簿，是否為了影響初選？費鴻泰表示，這確實很奇怪，自己不幫她回答，也不知道她的想法跟臆測，自己光明磊落、乾乾淨淨選舉，不做臆測跟遐想。

媒體也追問，這樣的動作是否影響22日當天的黨員投票？費鴻泰直言，感覺是吧！民調領先了，選舉大家都知道棄保牌、西瓜偎大邊，有選舉經驗的人大概都有類似看法，民調只有神仙跟黃呂錦茹知道。