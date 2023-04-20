快訊／民進黨初選民調　今晚屏北、台中6選區參戰

梅雨鋒面強勢壓境，台中多處傳出災情。台中沙鹿區時雨量破60毫米，中山路上、一家瓦斯分裝行前馬路，因為地勢高、加上豪雨大淹水，水挾帶紅土泥沙由高處滾滾而下，水溝也炸出紅水宛如噴泉，從8點開始至今已一小時，不僅完全無法通行，連車輛也沒辦法行駛。業者表示，過往偶有淹水狀況，但第一次看到如此恐怖景象。