快訊／民進黨初選民調　今晚屏北、台中6選區參戰

▲立委黃國書宣布不連任，民進黨市議員江肇國（左）、黃守達（右）被視為可能接棒人選。（合成圖／記者游瓊華翻攝）
記者呂晏慈／台北報導
民進黨區域立委初選本周開跑，根據抽籤結果，20日晚間將進行台中市第六選區（中西東南區），該區競爭激烈，包括新系市議員黃守達、正國會市議員江肇國、前市議員何敏誠之子何昆霖都登記參選；另外也將執行屏東縣第一選區（屏北）民調作業，該區新系立委鍾佳濱爭取連任，但面臨縣議員陳明達挑戰。
此外，根據民進黨規劃，本周還將進行嘉義市（立委王美惠、市議員黃露慧、前市議員凌子楚）、台東縣（立委劉櫂豪、前立委賴坤成）兩選區電話民調作業，預計21日完成第一階段。
至於第二階段，將於4月24日至4月30日進行電話民調，包括新北市第三選區（前市議員李坤城、市議員李余典、市議員彭佳芸）、新北市第四選區（立委吳秉叡、醫師許文琪）、桃園市第一選區（立委鄭運鵬、前市議員郭麗華、桃園航空城前董事長黃適卓）、桃園市第五選區（市議員劉仁照、市議員楊家俍）、基隆市（市議員張秉鈞、市議員張之豪、市議員鄭文婷）、台南市第一選區（立委賴惠員、前觀光局長郭貞慧）。
▲民進黨立委鍾佳濱拚連任。（圖／翻攝自Facebook／鍾佳濱）
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