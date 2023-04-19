　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【廣編】科博館「火」力全開　《同火的日子》特展多件臺灣考古學界珍貴蒐藏首次亮相

▲▼國立自然科學博物館,同火的日子,用火,展覽,考古。（圖／科博館提供）

▲特展開幕記者會後由策展人李作婷博士為貴賓進行導覽解說，與大家一同從考古學標本中，探索人與火之間的奧秘。

圖、文／國立自然科學博物館提供

「火」是地球上古老的能源與能量，現今與我們的生活仍息息相關。國立自然科學博物館《同火的日子：人與火的故事》特展自即日起「火」熱登場，展出近150件考古及民族學展品，多件為考古學界中首次展示的珍貴標本，包含中央研究院歷史語言研究所典藏的十三行遺址鍛鐵爐、國立清華大學後山公墓遺址出土清代官帽上的玻璃頂戴等，引領觀眾從考古學標本中，循序漸進地探索人與火之間的奧秘。

國立自然科學博物館館長焦傳金表示，這次展覽入口以別出心裁的洞穴遺址造景呈現，宛如身臨其境史前時代，從考古學標本中能觀察、研究人類「用火」演化的心路歷程，認識臺灣用火歷史的獨特發展進程。策展人、科博館人類學組助理研究員李作婷博士分享，人類控制火的溫度、火的出現與熄滅，利用爐、窯等設備掌握火的使用，創造像製陶、煉鐵、燒玻璃等物質文化；另外，火在人類精神層面上還有獨特地位，比如燒王船、蜂炮、點香、火祭等儀式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次展覽蒐羅國內外七大考古公、私立機構，展示國內鮮少公開、非看不可的標本和圖片。例如國立臺灣歷史博物館蒐藏的「法國燧發槍」、國立臺灣史前文化博物館珍藏的鑽火台、火摺子，還有科博館典藏的鐵火鐮、青銅盒形油燈等。《同火的日子》劃分古老火光、火的功能、燃燒吧、伙食日子、溫度魔法、生命之光、療癒之火共七大單元，讓觀眾透過自然史、地質、植物、昆蟲、材料科學及原民科學等多元跨領域知識更認識「火」，即日起展至2024年2月25日。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

►娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
三上悠亞拍到崩潰大哭　番號起底！導演、男優都被封殺
快訊／變電箱被雷劈中爆炸！民眾冒雨拿滅火器撲滅
快訊／雷雨彈超兇！再轟4縣市1小時　警戒區出爐
塵爆奪15命！八仙免賠原因曝
股民注意！「這22檔」列入注意股
周曉涵捲「周孝安離婚風波」首露面　曝私下對話
快訊／下班注意！14縣市發布大雨特報
快訊／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車　盧秀燕出手了
徐乃麟愛孫首亮相！　悲曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過年來看大嘴鳥！科博館鳳凰谷鳥園走春　近距離接觸小鸚鵡

越晚越雨大！半個台灣「紅到紫爆」　雨彈最猛時間曝

快訊／雷雨彈超兇！再轟4縣市1小時　警戒區出爐

24歲媳婦喊不拜別人家公嬤！掃墓卻問「可分多少家產」...家族炸鍋

雷雨來了！土石流警報機制啟動　水保局籲「避免山區活動」

台大工科海洋系竄煙冒火！校方：人員緊急疏散「財損仍待估算」

快訊／下班注意！14縣市大雨特報　雷雨彈轟2地1小時

【廣編】科博館「火」力全開　《同火的日子》特展多件臺灣考古學界珍貴蒐藏首次亮相

未婚夫好友是恩客！援交妹遭他「眨眼狂暗示」...崩潰：我上岸2年

快訊／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼　盧秀燕出手了

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

睡夢中以為在跟女友親　柴對嘴猛舔...他嚇醒XD

江宏傑認福原愛「故意斷聯」　談新戀情？沒人要介紹XD

奴才高唱「魔性洗澡歌」嚇壞汪 米克斯全身顫抖：求妳放過我！

遛狗隨機開車門「偷15萬」　高雄女爽住旅館看電影

慶生想續攤被打槍爆衝突　衰女友遭熱湯潑臉+打巴掌

越晚越雨大！半個台灣「紅到紫爆」　雨彈最猛時間曝

快訊／雷雨彈超兇！再轟4縣市1小時　警戒區出爐

24歲媳婦喊不拜別人家公嬤！掃墓卻問「可分多少家產」...家族炸鍋

雷雨來了！土石流警報機制啟動　水保局籲「避免山區活動」

台大工科海洋系竄煙冒火！校方：人員緊急疏散「財損仍待估算」

快訊／下班注意！14縣市大雨特報　雷雨彈轟2地1小時

【廣編】科博館「火」力全開　《同火的日子》特展多件臺灣考古學界珍貴蒐藏首次亮相

未婚夫好友是恩客！援交妹遭他「眨眼狂暗示」...崩潰：我上岸2年

快訊／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼　盧秀燕出手了

快訊／ANA反悔了！　重新討論「BUG機票」

婚前沒租房　信了老公「先住我家」！她狂曝惡夢：快把人逼瘋

中國約見「日本外交官」關切G7聲明　汪文斌：世界需要不同價值觀

「堅偉大戰」初選結果最快明出爐　民調份數先達「這標準」

味全龍採用少見「雙首席模式」　葉總靈感來自美式足球

亡父冰醫院太平間11年拒領　貧女再潰堤：想讓爸媽葬一起千年

社宅跳票！執政8年「達成率12%」　趙少康：蔡英文對不起年輕人

中原大學迎全大運　校友邱秋林捐款500萬「實英運動場」亮相

越晚越雨大！半個台灣「紅到紫爆」　雨彈最猛時間曝

2把菜刀猛砍母親46刀慘死！逆子辯「身上有黑影」　一審判無期

快訊／苗栗火炎山下大貨車側翻「磚頭石塊掉滿地」　2人受傷

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

生活熱門新聞

「國民背包」JanSport傳結束代理！官網關閉

教室設停機坪超壯觀！9成都iPhone

什麼東西23年沒漲價？　全場點名「它」：最後一道防線

「重頭戲」發紫了！最強春雨力拚梅雨　3天預測圖曝

被問「會打飛機嗎」　周星馳回應超直白

雷雨彈開炸！劇烈降雨轟3縣市　挾雷擊、9級↑強陣風

師穿短裙「跟學生尬舞」　扭電臀洩火辣曲線

雷雨帶殺到門口了！越晚雨越大　明降雨最劇「豪雨彈熱區出爐」

馬祖關場又封港！旅客困2天怒了

洗衣機拆洗費用高　達人揭無痛保養5撇步

內灣老街買「包餡草仔粿」　一咬傻眼了

終於鹹魚翻身！3生肖接「財神」富貴擋不住

LINE悄上架「1元麥香奶茶」　購買連結曝光

三上悠亞崩潰哭！　導演、男優被封殺

更多熱門

相關新聞

廣西發現「九尾狐甲魚」化石 尾鰭9指狀分岔以上古神獸為名

廣西發現「九尾狐甲魚」化石 尾鰭9指狀分岔以上古神獸為名

大陸中科院古脊椎動物與古人類研究所與英國布里斯托大學合作發現，在距今約4.1億年前（早泥盆世布拉格期）廣西古魚類特異埋藏生物群中，有一種盔甲魚（甲冑魚，下同）類新屬種，命名為「九尾狐甲魚」。由於此種盔甲魚的尾鰭擁有9指狀分岔，因此以《山海經》中的上古神獸九尾狐命名。

「中國龍」家族添新成員 完整頭骨化石研究證實為獨立龍種

「中國龍」家族添新成員 完整頭骨化石研究證實為獨立龍種

這展覽一辦　女廁沒人「男廁大排隊」全笑了

這展覽一辦　女廁沒人「男廁大排隊」全笑了

新北「黑洞的自由度」　藝術家探討生命失序

新北「黑洞的自由度」　藝術家探討生命失序

新北捷運導入建築資訊模型＋混合實境　展覽見證創新智慧化管理

新北捷運導入建築資訊模型＋混合實境　展覽見證創新智慧化管理

關鍵字：

國立自然科學博物館同火的日子用火展覽考古

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳不藏了「終於官宣喜訊」！

梁云菲私密片遭洩…前後任男友首發聲！

梁云菲私密影片外流！多年前檔案突被爆：真的很害怕

周湯豪曖昧歐弟前妻「暗處交換口水」　路邊共吸同一支

被酸狂刪台灣照片！「李多慧罕見大動作反擊」

妻偷70萬落跑　夫見存摺「280萬全空」

受刑人看男獄友熟睡！偷拉開褲頭性侵

「國民背包」JanSport傳結束代理！官網關閉

教室設停機坪超壯觀！9成都iPhone

什麼東西23年沒漲價？　全場點名「它」：最後一道防線

「重頭戲」發紫了！最強春雨力拚梅雨　3天預測圖曝

下載APP「霜淇淋免費吃」

被問「會打飛機嗎」　周星馳回應超直白

正妹泳將「胸前發育太猛」被迫退役！轉行變明星爆紅

雷雨彈開炸！劇烈降雨轟3縣市　挾雷擊、9級↑強陣風

更多

最夯影音

更多
滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李
老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面