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新北藝文中心「黑洞的自由度」　7位藝術家探討生命失序

▲新北藝文中心「黑洞的自由度」 7位藝術家探討生命失序。（圖／新北市文化局提供）

▲藝術家林月霞作品《D-ementia》。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

神秘的展覽「黑洞的自由度Degree of Freedom of a Black Hole」於新北市藝文中心第三展覽室展出，由七位藝術家各自透過影像、聲音、多媒體等裝置藝術，以日常遇到的人、事情及物品為創作題材，結合黑洞的魔幻感帶來全新的視覺衝擊，透過展覽的呈現帶領大家一起探討生命中的「失序」。

文化局指出，本次展覽「黑洞的自由度Degree of Freedom of a Black Hole」由物理學家薛丁格的《生命是什麼》作為序幕，應用「熵」的概念去探討生命中的失序，以及無法被阻擋的侵入自身「雜訊」（在這裡指的是自然界中的侵略、警覺與強大的聲音現象），就好似這幾年疫情帶給生活的衝擊一樣，也屬於一種雜訊的現象。

▲新北藝文中心「黑洞的自由度」 7位藝術家探討生命失序。（圖／新北市文化局提供）

▲藝術家郭悅暘作品《Sangesangel》、《Pangcah》和《Paiwan》。

正如學者James Brady Cranfield-Rose博士所說，「雜訊是一個密碼，一個問號，永遠躲避著固定的定義」。因此藝術家們透過各式各樣的創作與轉化，以藝術回應了關於生命中遇到的各種課題，希望帶給觀者全新的想像。

文化局表示，展場整體設計風格宛如黑洞般的神秘氛圍，共展出7件作品，用各式不同的多媒體裝置組合作為創作的呈現。像是藝術家林月霞的作品《D-ementia》以數位科技轉譯阿茲海默症病患記憶的消失過程，透過電腦演算闡述了大腦無可避免的失序，在疫情的當下，突顯了生命價值的反思。

▲新北藝文中心「黑洞的自由度」 7位藝術家探討生命失序。（圖／新北市文化局提供）

▲藝術家李映蓉作品《山潮》。

藝術家郭悅暘的作品《Sangesangel》、《Pangcah》和《Paiwan》源於身為排灣族青年的提問，三件錄像分別講述族人於不同時空背景下，面對身體與環境遷徙的糾葛與無措。每件作品的背後意象都各具特色，期盼觀者能夠連結自身經驗，去探索生命過程中所帶來的失序感受。

「黑洞的自由度Degree of Freedom of a Black Hole」自即日起至4月9日於新北市藝文中心第三展覽室展出，更多展覽相關訊息，請見「新北市藝文中心」官方網站或電洽：02-2253-4417分機122。

▲新北藝文中心「黑洞的自由度」 7位藝術家探討生命失序。（圖／新北市文化局提供）

▲藝術家陳肇珮作品《街道+時空記憶》、《巷弄+時空記憶》和《鏡景》。

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