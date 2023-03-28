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新北捷運導入建築資訊模型＋混合實境　展覽見證創新智慧化管理

▲▼新北捷運局,BIM,MR,展覽,智慧城市論壇暨展覽。（圖／業者提供）

▲民眾體驗MR混合實境。（圖／新北捷運局提供，下同）

地方中心／綜合報導

新北捷運局創新導入建築資訊模型（Building Information Modeling, BIM）與混合實境（Mixed Reality, MR）結合捷運工程，以智慧科技的新技術來輔助捷運工程在全生命週期中的各項管理。新北捷運局預計於即日起至31日智慧城市論壇暨展覽（台北展區南港展覽館2館），現場展示MR設備，說明未來捷運工程與MR技術的應用，歡迎市民朋友前往參觀瞭解。

▲▼新北捷運局,BIM,MR,展覽,智慧城市論壇暨展覽。（圖／業者提供）

▲展區開放民眾體驗MR混合實境並配合網路活動。

捷運局表示，為與國際接軌，永續發展軌道建設，捷運局參考聯合國永續發展17項目標（SDGs）中的目標9「產業、創新與基礎建設—建立具有韌性的基礎建設，促進包容且永續的工業，並加速創新。」概念，委託台灣營建研究院針對捷運工程特性，導入MR混合實境，以創新智慧化管理方式，提升工程品質加速施工期程，降低施工衝突減少碳排放量。

▲▼新北捷運局,BIM,MR,展覽,智慧城市論壇暨展覽。（圖／業者提供）

▲新北捷運MR智慧工程展區。

捷運局說明，藉著捷運工程導入BIM與MR混合實境之研究，未來可應用在捷運工程各生命週期；如設計階段能輔助設計者檢討各結構單元或管線間碰撞衝突，來提高施工效率、減少設計變更降低施工成本；施工階段的監造人員透過MR設備，可於施工現場，實地檢查廠商是否如實按圖施工，MR設備還可同步連動產出相關查驗表單、品質查驗目標等資訊，以利監造人員查核使用。此外，對於施工團隊則可更有效率檢討施工動線、順序及衝突等，以加速施工進度；維護管理階段，MR設備可提供遠端技師清楚的理解現場狀況，提供更為準確的指導，協助現場工程師進行故障的排除，減少改善過程所需時間及成本。

▲▼新北捷運局,BIM,MR,展覽,智慧城市論壇暨展覽。（圖／業者提供）

▲向民眾介紹新北捷運MR智慧工程。

第十屆「智慧城市論壇暨展覽」（台北展區）將於即日起至31日於南港展覽館2館展出，捷運局將在現場設置攤位，並委託臺灣營建研究院建置展場的模型於現場說明MR技術，讓蒞臨的市民能穿戴設備親身體驗MR技術，期藉由本次展覽讓更多市民瞭解MR於捷運工程及維護管理層面之應用，讓未來新科技帶領新北捷運增進設計、施工及營運階段的整體效益。

▲▼新北捷運局,BIM,MR,展覽,智慧城市論壇暨展覽。（圖／業者提供）

▲民眾體驗MR混合實境結合網路活動實況。

「智慧城市論壇暨展覽」的活動資訊及報名連結，提供如下：
https://smartcity.org.tw/smartcity.php?k=2023

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