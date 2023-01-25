過年來看大嘴鳥！科博館鳳凰谷鳥園走春　近距離接觸小鸚鵡

▲科博館鳳凰谷鳥園生態園區位在南投，全區內可以看見保育類的草鴞、可愛鳥禽「巨嘴鳥」等。（圖／國家自然科學博物館提供，下同）

記者許權毅／台中報導

連假十天親子共遊，不少人前往國立自然科學博物館鳳凰谷鳥園生態園區，其位於南投縣鹿谷鄉鳳凰山山麓，佔地約30餘公頃，除了能看到台灣瀕臨絕種的保育類鳥禽「草鴞」、世界最大的鴿子「藍冠鴿」、世界各地可愛鳥禽「巨嘴鳥」、「黑冕鶴」，還有悠然於山谷間的昆蟲、蝴蝶、兩棲爬蟲類等自然生態，還有機會近距離接觸小鸚鵡。

科博館指出，園區得天獨厚的自然景觀，開發多樣化的生態教育課程，如挖筍、賞螢火蟲、青蛙觀察與觀星品茶等主題式科教活動，使參與觀眾在講師的帶領下，更加瞭解及認識我們生活周遭，進而培養友善環境愛護自然的觀念。

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農曆春節期間，園區特別提供春節系列活動，是您出遊走春的最佳選擇，在春節期間舉辦新年快閃活動，從年初二到年初四，園區內皆會有吉祥物「橘寶」，特定時間出現在園區向民眾提拜年，並隨機發放神秘小禮物，象徵迎春納福、鴻兔大展。

園區內也提供觀眾能近距離與鳥禽接觸的「生命演示場」及「親禽園」體驗活動，讓您認識色彩繽紛、可愛且又獨特的鸚鵡，透過飼養員的解說，引領觀眾認識小鸚鵡的成長過程，希望藉由親近鳥禽進而了解與尊重