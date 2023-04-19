陸3城入選全球十大「最富有」城市　香港「百萬富翁」10年減少近3成

▲2023世界最富裕城市報告。（圖／翻攝Henley＆Partners官網）

記者魏有德／綜合報導

投資移民公司Henley＆Partners與環球財富情報公司新世界財富（New World Wealth）昨（18）日聯合公布《2023年世界最富裕城市報告》。報告顯示，排名首位的是擁有34萬名「百萬富翁」（美元，下同）的紐約，至於大陸則有香港、北京和上海擠入前十名，排位第七的香港從2012年至2022年，百萬富翁的人數減少約27％，為12.95萬人。

▲香港中環。（資料照／路透）

《界面新聞》報導，在全球50個富人最多的城市中，美國佔10個，數量最多。香港、北京、上海、深圳、杭州、廣州等6個中國城市進入前50名，居於次席。澳大利亞有4個城市入圍前50位。

據了解，此份報告是以百萬美元或以上「可投資資產」的富人為基礎，榜單第2至10名依序為東京，加州灣區（舊金山及矽谷）、倫敦、新加坡、洛杉磯、香港、北京、上海、雪梨。

在2012至2022年間，前十名內有7座城市的「百萬級」富裕人士數量呈增長，其中，紐約市激增40%達34萬人，北京、上海分別增加70%和72%達12.82萬名和12.72萬名，東京（29.03萬名）、倫敦（25.8萬名）和香港（12.95萬名）則分別減少5%、15%、27%。

在前百名城市榜單中，大陸浙江的杭州市在10年間「百萬級」富裕人士增加最多，增幅為105％，達到3.04萬人，增幅僅次於美國德州城市奧斯丁的102％。