北京醫院大火21死　護工爬水管倖存：很多老人「不知有無獲救」

記者蔡紹堅／綜合報導

北京長峰醫院18日下午發生嚴重火災，導致21人身亡，一名倖存的護工透露，她是順著水管從8樓一路往下爬，好不容易才脫困的，但住院的還有一些是老人，行動不便，不知道有沒有從火災中逃生。

根據《中青網》報導，該名倖存者是長峰醫院的護工，她提到，火災發生時，她人正在8樓，也就是這層樓的頂樓，她是順著水管往下爬，才逃出火場，到達地面的。

▼長峰醫院大火，許多人爬窗逃生，還有人坐在冷氣室外機上待援。（圖／翻攝微博）



護工也指出，醫院的5樓以上住了很多老年人，大多腿腳不便、行動不便，讓火災的逃生難度加大，「醫院患者有些老人，如果病人自己能走動，那逃生希望就大些。」

一名原本要去醫院看病，但才到門口就遇到火災的民眾則表示，她遠遠的就看到了濃煙，靠近之後發現很多病人正從醫院逃出來，而樓上則有許多人在呼救，還有人爬出了窗戶坐冷氣室外機上。

該民眾還說，當時濃煙非常大，有人把病人推到床邊試圖轉移，還有人拿著不知道是窗簾還是被套捲成的繩子往下跳，場面非常驚險。

該民眾指出，雲梯車後來才到，往裡面運出了很多人，「沒想到裡面會有那麼多人，後來我才發現窗戶邊站著的人還是少的，住院部後面的人特別多。」

根據《紅星新聞》報導，事故發生後，許多患者家屬直到凌晨都沒有得到家人的消息，只能在長峰醫院外等待。另外，《ETtoday新聞雲》記者18日深夜前往協助收治火災傷者的別間醫院，也遇見了不少焦急的家屬，其中還有人崩潰大哭。