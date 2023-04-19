北京醫院火災21死　有家屬晚上看新聞才得知

▲長峰醫院發生火災，許多人爬窗逃生。（圖／翻攝微博）



文／中央社

北京長峰醫院昨天午間發生火災，消息直至晚間8時才發出。官方報導指，北京市委書記尹力、北京市長殷勇趕赴現場指揮，並連夜召開調度會，但仍有家屬晚間看新聞才得知。

根據央視新聞報導，大火發生在昨天午間12時57分，北京長峰醫院住院部東樓竄出火苗。下午1時33分，現場明火被撲滅，3時30分救援工作結束，共疏散轉移患者71人；截至昨晚6時，經轉院救治無效，21人不幸死亡。

不過，這場在午間發生的大火，直至昨天晚約8時才陸續有中國官媒報導，距離發生火災的時間已經晚了約7個小時。

根據北京日報今天凌晨報導，火災發生後，市委書記尹力，市委副書記、市長殷勇趕赴現場指揮滅火，隨後分別前往救治傷患的醫院慰問傷員，當晚召開會議調度後續處置。

尹力要求，當務之急是全力以赴救治傷患。市級成立工作專班，加強指揮調度，迅速查明事故原因，依法嚴肅追究相關責任人責任。此外，他還稱：「要及時發布相關資訊，回應社會關切。」

不過，仍有病患的家屬是在晚間看到新聞後才知道醫院發生火災。

根據中國媒體頂端新聞報導，一名王姓患者家屬表示，他的姊姊今年67歲，4月14日住院，17日在醫院做手術。他與外甥看到新聞後才得知醫院著火，「打電話給姊姊和護工，電話能打通但沒人接」。外甥曾致電主治醫生詢問家屬情況，但對方表示不清楚。

另一名病患家屬趙先生則說，他的母親在長峰醫院的東樓住院，「醫院就讓登記一下患者姓名，留了我的電話，說你等信兒吧」、「問啥都回覆說不知道。你哪怕說人轉移到哪兒搶救，或者告知一下人沒事了，那我也踏實了」。

另有一對老夫婦在晚間10時趕來醫院，想看在此住院的親屬，他們也同樣提到，未接到醫院通知，是看到新聞才得知此事。