直擊北京醫院21死火災現場！大批公安戒備　居民：嗆得都在咳嗽

記者蔡儀潔／北京報導

北京長峰醫院18日發生嚴重大火，造成21人不幸死亡，是距離北京2017年新建村19死火災後另一起重大事故。《東森新媒體ETtoday》直擊，現場有大批公安戒備，仍能聞到一股燒焦味。有目擊者透露，下午聞到很大的煙味，「嗆得都在咳嗽。」

▲▼ 北京長峰醫院外有大批公安到場戒備。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者現場直擊，醫院已經關閉，正門外停放了消防車和超過15台的警車，戒備十分森嚴，儘管事發過去已經超過10小時，現場依然能聞到濃濃的燒焦味。

一名附近居民受訪指出，她下午聞到煙味，很嗆，「嗆得都在咳嗽。」另一名路人指著事發住院樓稱，當時就是那裡「很多人跳下去」。還有北京市民稱，自己也住豐台區，但也是晚上才得知此事。

▲火災發生的住院樓。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者稍後抵達傷者所在醫院，但醫護人員僅微微打開門詢問來意，確認非傷者家屬後便開始驅趕，現場有家屬焦急詢問親人狀況，還有人崩潰大哭。

▼ 醫院急診門外。（圖／記者蔡儀潔攝）

火災發生後，北京市委書記尹力，北京市長殷勇趕赴現場指揮火災撲救、傷員救治工作，召開現場會調度善後處理等工作，隨後分別前往救治傷員醫院，看望慰問受傷人員，當晚召開會議調度後續處置工作。

尹力要求，當務之急是全力以赴救治傷員。要堅持人民至上、生命至上，調集精銳醫療力量，科學制定救治方案，盡最大努力爭取讓傷員早日康復；會及時發布相關資訊，回應社會關切，「這次火災令人痛心，教訓極其深刻，為我們敲響警鐘，提醒我們安全生產這根弦須臾不能鬆，消除火災隱患一刻不能停。」

▲北京豐台區醫院大火，有人綁床單自救，順利從窗戶逃生。（圖／翻攝自微博）

事發畫面可見，火災發生後，不少人站在冷氣外機上，包括醫護人員；有民眾爬出窗戶，抓住床單跳到雨棚上。據陸媒報導，長峰醫院回應稱，是住院部起火，已疏散人員，火災原因暫不清楚。

據官方通報，今日12時57分，北京市豐台區消防救援支隊接警：北京長峰醫院住院部東樓發生火情。接警後，消防、公安、衛健、應急等部門即赴現場處置。

通報指出，下午1時33分許，現場明火被撲滅；下午3時30分，現場救援工作結束，共疏散轉移患者71人；截至下午6時，經轉院救治無效，21人不幸死亡。事故原因正在進一步調查。