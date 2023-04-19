北京長峰醫院2月才辦「火災防控會」　遭起底為「莆田模式」起家

▲北京長峰醫院火勢撲滅後，窗邊留有焦黑痕跡。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

北京長峰醫院昨（18）日午間發生大火，已造成21人不幸身亡。消息自晚間釋出後，長峰醫院的相關資訊也陸續攤在陽光下。據了解，長峰醫院位於北京豐台區，是該集團連鎖醫院的旗艦院區，該院曾於2月底舉辦「火災防控會」，時隔一個月卻發生重大火災意外，此外，長峰醫院採「莆田系模式」起家，資金狀況也被扒出負債情況較高。

▲長峰醫院發生火災後，外圍有公安戒備防止意外再起。（圖／記者蔡儀潔攝）

《經濟觀察網》報導，據北京市豐台區消防救援支隊通報，18日12時57分豐台區消防救援支隊接警，北京長峰醫院住院部東樓發生火情，截至18時，21人不幸喪生。接警後，消防、公安、衛健、應急等部門即赴現場處置。13時33分許，現場明火被撲滅。15時30分，現場救援工作結束，共疏散轉移患者71人。事故原因正在進一步調查。

據了解，北京長峰醫院位於豐台區，以血管瘤、脈管畸形等疾病為診療特色的綜合二級醫院，也是長峰醫療連鎖集團的旗艦醫院，是該集團在北京的唯一分支醫院。

▲長峰醫院火災已致21人不幸身亡。（圖／記者蔡儀潔攝）

值得注意的是，北京長峰醫院官網在2月27日發布了一篇題為《防風險、除隱患、保平安——北京長峰醫院嚴格落實火災防控措施》的文章，顯示該院根據政府監管部門通知要求，「第一時間召開了火災防控工作動員部署會，在分析研判當前消防安全形勢的同時，就火災防控工作進行了扎實安排部署」。

此外，長峰醫院被認為是以專科為主的私立醫院，發家模式類似「莆田式」醫院，大火不僅造成人員傷亡的悲劇，背後也燒出不少令人關注的問題。據悉，北京長峰醫院背後醫療集團近年擁有高負債率，還頻頻向銀行借款，甚至出售子公司緩解資金壓力。

同時，長峰醫院實控人汪文傑雖然擁有許多專家、協會主委的頭銜，但實際僅為大專學歷，其學術成果也難以尋跡，真實醫學專業能力讓外界生出疑慮。