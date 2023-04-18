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美甲離奇卡公廁馬桶　正妹差點失去手指「無法自拔」片爆紅

美甲離奇卡公廁馬桶　正妹差點失去手指「無法自拔」片爆紅。（圖／翻攝自Instagram／manuferrario1）

▲女子手指意外卡進馬桶。（圖／翻攝自Instagram／manuferrario1）

記者李振慧／綜合報導

阿根廷26歲正妹費拉里奧(Manuela Ferrario)使用公廁時，一個不小心剛做好的美甲竟然卡進馬桶沖水紐中，無論她使用各種方式都拔不出來，最後為了保住手指出動大批人員幫忙，好不容易才終於脫困，超糗經歷在網路上爆紅，獲得超過380萬人次點閱。

來自阿根廷布宜諾斯艾利斯市(Buenos Aires)的費拉里奧，近來在Instagram上發布一段影片，其中可看到，她的手指竟然緊緊卡在馬桶沖水按鈕中，周圍聚集了許多消防人員正在想辦法讓她脫身，然而使用了很多工具都無法，其中一人便向她開玩笑表示，「如果一直弄不出來，我們只好切斷手指了，你覺得呢」，讓她十分尷尬。

費拉里奧表示，近來她才剛做好美甲，為了不要折斷美甲所以特別小心，沒想到上廁所時意外跌倒，導致手指卡在馬桶上，幸好最後不需要被「斷指」，在肥皂與熱水的幫助下順利脫困，手指雖然變得十分紅腫，美甲竟然完好如初。

爆笑影片在網路上獲得380多萬人次點閱、6萬多人次按讚，許多網友表示也遇過類似事件，「我也發生過，幸好我爸爸幫忙，很快就自行脫困」、「我也遇過，結果多達4個人幫忙才脫困」，還有網友安慰費拉里奧，「雖然妳差點失去手指，但幸好美甲沒有被毀」。

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