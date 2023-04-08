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寄生蟲「緊咬眼白」恐怖畫面瘋傳！　過來人曝：拔掉時有爆裂聲

▲▼寄生蟲「緊咬眼白」恐怖畫面曝光。（圖／翻攝自TikTok）

▲蜱蟲「緊咬眼白」恐怖畫面曝光。（圖／翻攝自TikTok）

記者張方瑀／綜合報導

日常生活中有很多小型昆蟲或寄生蟲會不小心進入人體，阿根廷就有一名70多歲老人因眼睛不適前往醫院，結果醫生竟在老人的眼睛裡找到一隻蜱蟲，牠正死死地咬住眼白，整隻蠕動的影片也被上傳到TikTok。

根據《每日郵報》報導，阿根廷一名70歲多歲的老人日前到醫院就診，當時他的眼睛非常癢而且還充血通紅。醫生檢查後發現，老人的眼白上面居然有隻蜱蟲（tick）正死死地咬住眼白，而周圍全都紅腫發炎，而這段畫面也被上傳到TikTok，目前已經有超過260萬人觀看。

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報導指出，影片未提及蜱蟲最後是如何移除，但通常是麻醉過後利用鑷子夾除。據統計，美國每年約有3萬人被蜱蟲咬傷，牠於每年4至9月份最活躍，且喜歡生長在草地與樹叢中；這種蟲是萊姆病等傳染病的帶原者，通常會在皮膚表層發現，很少直接進入眼球中。

住在美國肯塔基州的電工普拉特（Chris Prater）在2019年時也曾被蜱蟲咬傷眼球，當時他正爬上梯子準備解開纏繞在樹上的電線，但工作結束後卻感到眼睛刺痛，接著同事發現牠眼睛裡似乎有東西在爬，到醫院診斷後，醫生也確定是有隻蜱蟲在眼睛裡。

後來醫生利用鑷子將蜱蟲夾出，普拉特說，「當醫生抓住蜱蟲把牠拔下來的時候，有聽到輕微的爆裂聲。」所幸及早發現，普拉特後續僅需服用抗生素，並按時點類固醇眼藥水，眼睛未受到長期影響。

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